Marea Blanca de Catalunya, en contra de la 'Llei Aragonès'

Marea Blanca de Catalunya i Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès s'oposen a l'Avantprojecte de Llei de Contractes, més conegut com a 'Llei Aragonès', llei que pretén regular la licitació d'externalitzacions de serveis públics en l'àmbit de la sanitat, ensenyament i altres serveis a les persones sota l'excusa del compliment d'una directiva europea.









Aquesta directiva indica que no obliga a externalitzar cap servei en aquestes àrees que es vol realitzar per la pròpia administració. El comunicat emès per la PDSPBV explica que els que "repeteixen que la UE és qui obliga a externalitzar i a contractar a tercers menteixen", pus la decisió política l'ha de prendre cada govern o administració.





La UE sí que obliga a implementar aquesta directiva i si s'escull l'opció de contractació pública o concertació per a la gestió dels serveis públics.





LA DISCONFORMITAT DE MAREA BLANCA DE CATALUNYA





Des Marea Blanca de Catalunya s'entén que com a garantia dels drets bàsics i fonamentals de la ciutadania és la gestió directa la millor fórmula de prestació dels serveis públics i no la contractació o concertació amb tercers, que per a ells "és un mecanisme que transfereix recursos públics al sector privat amb la possibilitat de lucre privat ".





"L'opacitat, la ineficiència, l'encariment i l'allunyament de les persones usuàries, i en massa casos la corrupció que generen, ens reforcen en la nostra reivindicació de separació nítida del sistema públic de salut versus el sector negoci de la sanitat. Aquest sistema públic -privat 'social', desaconsellat des del Tribunal de Comptes europeu, no és el sistema que volem ", assenyala la plataforma.





Marea Blanca lluitarà perquè no s'imposi aquesta Llei, a més de discrepar sobre les seves conseqüències. "És significatiu que en l'exposició de motius es parli d'un ampli ventall de serveis i prestacions que tenen com a finalitat el benestar i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania", sense anomenar el caràcter de serveis públics de molts d'aquests serveis que després nomena intencionadament.





D'aquesta manera, i amb la intenció de "presentar mocions als pobles i ciutats del Baix Vallès", es rebutja l'actual Avantprojecte de Llei de Contractes d'atenció a les persones que s'està tramitant al Parlament de Catalunya i es pretén conformar una taula de grups parlamentaris, agents socials i moviments socials per consensuar una llei que garanteixi els serveis públics de gestió directa amb garanties socials.