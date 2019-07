Un despreniment de roques, possible causa del descarrilament d'un tren a la Molina

Un despreniment de roques dins del túnel entre Tosas i Alp pot haver estat el motiu del descarrilament d'un tren de Rodalies a Tosas que s'ha saldat sense ferits, segons les primeres dades recollides sobre l'accident.





Imatge d'arxiu.





Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat a primera hora d'aquest dimecres 10 de juliol l'alerta del Pla de protecció civil de Catalunya Procicat per emergència en el transport de viatgers.





Com a conseqüència de l'accident de tren, que no ha bolcat i es troba a uns 900 metres de la boca del túnel, s'ha interromput la circulació de trens en aquest trajecte, amb un servei alternatiu per carretera per facilitar la mobilitat dels viatgers de la R3, que romania a primera hora d'aquest dimecres a l'espera del personal d'infraestructures d'Adif.





Els ocupants del tren, el maquinista i 36 passatgers, han estat evacuats fins a l'estació de Toses, on els esperaven 6 taxis activats per Renfe-Adif que els han portat fins a casa.





Fins a aquest moment, la Direcció General de Protecció Civil ha activat la Creu Roja per portar mantes i aigua als passatgers afectats. Dos dels ocupants del tren accidentat han precisat assistència sanitària a causa de crisi d'ansietat, encara que no ha estat necessari el seu trasllat, segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.