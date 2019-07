Que els partits es posin d'acord i no donin més l'espectacles

A només dues setmanes de la data indicada per a la sessió d'investidura de Pere Sánchez com a president del govern, les coses no han millorat pel que fa als suports necessaris perquè la candidatura tiri endavant.





Aquest dimarts, Sánchez mantenia sengles reunions amb Podem i PP -Ciutadans no ha volgut reunir-se amb el - per aconseguir del primer el seu vots. Tot i que la reunió ha estat llarga -suposem que tensa al final, almenys és el que han manifestat les dues parts- no hi ha acord. Podem estudia la possibilitat de votar en contra si no aconsegueix els objectius plantejats al candidat que passen, en primer lloc, per nomenar Pablo Iglesias vicepresident. Mentrestant, el PSOE no vol tenir en el consell de ministres a ningú de Podem. Està obert a altres càrrecs, però cap com a ministre, no es fia d'ells.





Per la seva banda, el PP de Casado continua amb el ja manifestat de votar 'no', res de nou que no hagi dit ja. Això és el que públicament s'ha dit. El normal és que no s'expliqui tot, o es menteixi sobre determinats temes tractats, és l'habitual, com s'ha pogut comprovar al llarg de la història. "No dir més del que calgui, a qui calgui i quan calgui" és una frase que solia dir l'assagista francès André Maurois per definir la discreció de les persones.





Davant d'aquesta situació -aparentment sense sortida si no és que en l'últim minut es produeixin canvis i els números de vots quadrin- la convocatòria d'eleccions, com ja va avançar en president en funcions, sembla l'opció més que probable per a la tardor. No hi ha una altra solució? Crec que sí: negociar anteposant la responsabilitat d'uns polítics amb el país davant dels interessos partidistes i personals. La política és alguna cosa més que l'intercanvi de cromos, seients i sous: responsabilitat, sentit d'estat i sacrifici.





Si hi ha noves eleccions, que estan contemplades, el que queda de manifest és el gran fracàs de l'anomenada classe política i una decepció per a la ciutadania, que està veient el lamentable espectacle que estan oferint els partits polítics que conformen el multipartidisme, que tantes il·lusions havia aportat a la tradicional política, on hi havia els grans partits que pactaven entre ells i als quals se'ls criticaven per aquestes pràctiques. Ara la pluralitat, que és bona, no aconsegueix posar-se d'acord en temes tan importants com donar suport a la investidura del president del govern, per no haver a mig gas al govern i paralitzat al Congrés dels Diputats, els membres segueixen cobrant sense realitzar els treballs per als que han estat elegits. És una mala imatge la que s'està donant, un espectacle més propi del teatre dels germans Álvarez Quintero que en lloc de produir somriures, fa pena.





Poseu-vos d'acord, canviïn les lleis, res de bloquejos d'investidura i plantejau-vos, ja d'una vegada, la possibilitat d'una segona volta en els comicis per lliurar a la ciutadania d'històries poc gratificants com les que s'estan vivint aquests dies.