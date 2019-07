Els espanyols prefereixen un pacte PSOE-Podem a un govern de Sánchez en solitari

El 26% dels espanyols vol un govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem, mentre que només el 20,2 aposta per un executiu socialista en solitari, segons l'enquesta postelectoral de les eleccions generals realitzades pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS ).









Mentre aquest 20% té clar la seva aposta perquè Pedro Sanchez governi en solitari, el pacte dels socialistes amb el partit de Pablo Iglesias té matisos. I és que el 15,8% aposta per aquest pacte amb el suport dels partits nacionalistes no independentistes i les abstencions necessàries i un 10,6% no li importaria que aquest pacte inclogués el suport dels secessionistes.





Després d'aquesta opció, un 16,1% vol un govern format pel PSOE i Ciutadans, mentre que la tercera opció més triada pels enquestats és un executiu format per PSOE i Unides Podem amb suport de nacionalistes no independentistes, i abstencions necessàries (15 , 8%) i la quarta opció opta per un Govern de PSOE, Unides Podem i partits nacionalistes.





Això sí, l'estudi fet públic aquest dimecres es va realitzar abans de les eleccions europees, municipals i autonòmiques del passat 26 de maig i quan encara no s'havia evidenciat el bloqueig polític que es dóna en l'actualitat.





A més, en aquells dies un 84% dels consultats dels que van votar el 28 de abril confessava que hauria votat per la mateixa formació d'haver conegut els resultats de les generals.





El 75% dels espanyols van obviar el procés independentista català a l'hora de decidir el seu vot en les eleccions generals del passat 28 d'abril, segons l'enquesta postelectoral realitzada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).





Segons aquest sondeig, només el 24% dels consultats admet que "el que està passant últimament a Catalunya" va influir en la seva decisió, davant d'un rotund 74,8% que contesta 'no' a aquesta mateixa pregunta.





