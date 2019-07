Nadal s'enfrontarà a Federer a les semifinals de Wimbledon i es classifica per a les Finals ATP de Londres

El tennista espanyol Rafa Nadal es va convertir aquest dimecres al primer classificat per a les Finals ATP de Londres, el torneig de mestres que reuneix els vuit millors jugadors de la temporada, després de signar el seu pas a semifinals del torneig de Wimbledon.









El balear va guanyar 7-5, 6-2, 6-2 al nord-americà Sam Querrey per avançar per setena vegada a la semifinal del tercer 'gran' de la temporada. Amb la seva victòria, a més d'una nova cita amb Roger Federer, Nadal es va classificar per al torneig del O2 de Londres que es disputa del 10 al 17 de novembre.





L'espanyol va aconseguir el seu bitllet al torneig de Mestres per 15º temporada seguida, encara que les lesions li hagin impedit acudir sempre a la gran cita del final de cada any ATP. El trofeu de Mestres és la gran absència en el palmarès de Nadal, amb 82 títols, 18 'Grand Slams' i el rècord de 34 Màsters 1.000.