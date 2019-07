Membres del Govern central donen per fet una investidura fallida al juliol

El Govern central insisteix que no està tot perdut. Des del PSOE segueixen esperant que Pedro Sánchez pugui ser investit president amb el suport de Podem el proper 23 de juliol, tot i la negativa dels d'Iglesias a donar els seus vots als socialistes si no obtenen a canvi cap ministeri.









Però precisament són els ministres que donen per fet que es quedaran en els seus càrrecs en funcions, almenys fins al setembre. Fonts dels diferents departaments ministerials asseguren que les ordres que han rebut és que no retirin les seves pertinences de les seus que ocupen en els ministeris, perquè només s'aniran de vacances.





I és que des Podem volen tenir càrrecs de rellevància en el futur Govern, però Pedro Sánchez no està disposat a cedir i malgrat que insisteixi en la possibilitat que Iglesias canviï d'opinió, sap que no serà així.





Els ministres, mentrestant, continuen en funcions i amb la intenció de seguir allà passada la sessió d'investidura. Asseguren que se'ls ha comunicat que el 25 de juliol el que han de fer és agafar-se vacances. I al setembre ... és aquí on radica el misteri.





La vicesecretària del PSOE, Adriana Lastra, va dir clarament aquest dimarts 9 de juliol que "no hi haurà segones oportunitats" amb el que si Sánchez no és investit president aquest juliol va convocar eleccions. Els ministres socialistes en canvi, no ho tenen tan clar, confien que el partit mantingui oberta les negociacions fins al setembre. Sigui com sigui, s'aniran de vacances.