La CUP va desviar fons públics per a propaganda del referèndum il·legal

Els registres realitzats a la seu de la CUP el 20 de setembre de 2017 tenien com a objectiu obtenir informació sobre l'organització del referèndum il·legal de l'1-O, d'allí, segons l'atestat policial, van sortir milers de cartells per a la difusió, publicitat i propaganda de la consulta que s'anava a realitzar.









Ara, segons consta en l'Informe sobre la comptabilitat específica de les subvencions als grups parlamentaris 'del Parlament corresponent a aquest any, s'ha revelat que el partit va justificar al Parlament despeses per valor de 168.666,63 euros per a la "campanya referèndum" . Així es deia el subcompte on es va dirigir els diners, que formava part del compte principal que feia referència a la "publicitat, propaganda i relacions públiques".





Així ho indica aquest informe elaborat per l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria, el servei d'auditoria independent del Parlament que ha fiscalitzat les despeses i la percepció d'ingressos de cada partit.





Aquests documents, indiquen que el 92% dels fons declarats al compte de publicitat de la Cambra corresponen a aquestes aportacions del partit anticapitalista dirigit, en aquest moment, per l'ara fugida de la justícia Anna Gabriel.





Destaca també que malgrat que aquest informe està sobre la taula del Parlament des de febrer de 2019, la Cambra encara no ho ha fet públic. Des de la presidència, amb Roger Torrent al capdavant, consideren que es tracta d'un document intern no té perquè sortir a la llum i més tenint en compte que ja s'ha presentat l'informe de comptabilitat de 2017.





El cas és que no és l'única informació que revela el finançament de la campanya publicitària del referèndum amb fons públics, de fet hi ha documents que revelen com l'acte de Junts pel Sí al Teatre Nacional de Catalunya que va donar el tret de sortida a la propaganda de la consulta il·legal també va rebre diners procedents dels comptes del Parlament.





Malgrat tots aquests informes i documentació, res d'això s'ha debatut obertament des de la Cambra catalana i això que la llei és molt clara en aquest punt i recorda clarament que les assignacions que reben els diputats del Parlament no poden "sufragar activitats il·lícites".