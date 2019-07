Marta Álvarez, nova presidenta del Grup El Corte Inglés

El consell d'administració d'El Corte Inglés, reunit aquest dimecres a Madrid, ha decidit per unanimitat nomenar presidenta del Grup a la Marta Álvarez Guil, que es converteix en la primera dona al capdavant del gegant espanyol de la distribució.





Jesús Nuño de la Rosa, l'anterior president i que ha estat en el càrrec durant aproximadament un any, i Víctor del Pou continuaran en els seus llocs de consellers delegats de la societat.









El Corte Inglés destaca en un comunicat que amb aquests canvis a la cúpula "avança en el seu compromís amb les millors pràctiques de govern corporatiu".





El grup de grans magatzems va iniciar la seva revisió ara fa un any i ha completat el pla de reordenació avui mateix, amb l'adopció d'una nova estructura de govern i executiva que garanteix l'estabilitat del grup a llarg termini.





El nomenament de Marta Álvarez com a presidenta no requereix la seva ratificació a la junta d'accionistes, que se celebrarà el proper 25 d'agost, han explicat a Europa Press en fonts del grup.





Marta Álvarez, qui al costat de la seva germana Cristina ia través de Cartera de Valors IASA (societat patrimonial que posseeix el 22,18% del grup) és la major accionista individual d'El Corte Inglés, ha de tutelar des de la presidència les funcions dels dos consellers delegats del Grup.





Les germanes Álvarez controlen al voltant del 15% del capital d'El Corte Inglés a través d'aquesta societat, en la qual també participen el seu cosí i expresident del grup Dimas Gimeno, la mare d'aquest (Maria Antònia) i el seu oncle César.





El principal accionista d'El Corte Inglés amb el 37,39% del capital és la Fundació Ramón Areces, de la qual les dues germanes són patrones.





El nomenament de Marta Álvarez ha comptat amb el suport de tot el consell, en el qual també estan presents Cartera Manacor (7%), Corporació Ceslar (9%) dels consellers independents, Manuel Pizarro i Fernando Becker, els dos executius, Nuño de la Rosa i Víctor del Pou, i de l'inversor qatariana Al-Thani, que posseeix un 10,3%.





La presidenta d'El Corte Inglés, llicenciada en Dret i vinculada a El Corte Inglés des de fa més de 20 anys, ha de vetllar pel bon funcionament del consell d'administració i dels seus tres comissions (Auditoria i Control, Nomenaments i Retribucions, i Responsabilitat Social Corporativa ) i assumirà, entre altres funcions, la direcció del consell i la representació institucional del grup.





"El consell d'administració m'ha donat avui la seva confiança per liderar un equip professional que admiro, respecte i conec molt bé perquè porto tota la vida lligada a l'empresa", ha comentat Marta Álvarez.





Per Marta Álvarez, "els dos pilars fonamentals" per tenir èxit en el comerç són el producte i les persones. "Per això oferim als nostres clients una experiència de compra excel·lent proposant-els millors productes, les millors marques i un servei professional i proper. No tinc cap dubte que a El Corte Inglés comptem amb el millor equip professional, el més competent i el més compromès amb l'empresa ", ha emfatitzat.





APOSTA PER LA INNOVACIÓ I LA TECNOLOGIA





Pel que fa al futur, Álvarez ha comentat que el grup està fent una aposta "decidida" per la innovació i la tecnologia en la qual va a perseverar perquè el client pugui accedir a les últimes tendències del mercat a través de la cadena que li sigui més còmode en cada moment. "Per tenir el millor futur hem de ser capaços d'innovar, d'anar per davant de les necessitats del consumidor", ha subratllat.





Jesús Nuño de la Rosa mantindrà les presidències de Viatges El Corte Inglés, Assegurances El Corte Inglés, Informàtica El Corte Inglés i Financera El Corte Inglés, i actuarà com a conseller delegat amb responsabilitats en les filials del Grup.





Per la seva banda, el conseller delegat Víctor del Pou exercirà les tasques de primer executiu en les àrees corporatives (economicofinancera, real estate, recursos humans i assessoria jurídica, entre altres) i en les àrees del negoci de retail, incloses societats com Supercor , Bricor i Sfera.





SEPARACIÓ DE FUNCIONS





La decisió del consell d'administració, que es produeix després d'un període de reflexió iniciat en 2018, "s'inscriu dins de les millors pràctiques de govern corporatiu", segons destaca el grup, i distingeix de forma clara les funcions de la presidenta, que ratifica el seu compromís amb el futur d'el Corte Inglés, de les funcions dels consellers delegats.





Marta Álvarez ha agraït molt especialment a Jesús Nuño de la Rosa la seva generositat per haver-se posat al capdavant d'El Corte Inglés en un moment complex i haver estat en el càrrec durant aquest any.