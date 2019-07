Mor Vincent Lambert, el tetraplègic francès en estat vegetatiu durant una dècada

Ha mort aquest dijous 11 de juliol el tetraplègic francès Vincent Lambert, que portava més d'una dècada en estat vegetatiu, informa la premsa francesa.





La mort de Lambert passa nou dies després que els metges de l'hospital de Reims iniciessin el protocol per eliminar la seva dieta i hidratació.





Aquest cas va generar un acalorat debat a França sobre el dret a morir. Els seus pares, catòlics fonamentalistes, van lluitar per mantenir el tractament, mentre que la dona de Vincent i el seu tutor legal, Rachel Lambert, eren de l'opinió oposada.









Després de tres anys de batalla judicial per l'absència d'una voluntat vital que reflectís la seva voluntat, els pares, Viviane i Pierre, van acceptar la mort d'aquest dilluns com una cosa inevitable i van anunciar que no presentarien noves apel·lacions.





L'infermer Vincent Lambert va ser declarat mort cerebral el 2008, després d'un accident de trànsit que el va deixar tetraplègic i amb danys cerebrals irreversibles. Des de llavors no ha mostrat cap millora en la seva salut. En 2014, els metges que segueixen el cas es van expressar a favor de l'opció d'apagar les màquines, perquè creuen que no hi ha recuperació possible.





Cal assenyalar que la llei francesa és similar a la portuguesa: no permet l'eutanàsia ni el suïcidi assistit, però autoritza la desconnexió del suport vital o la interrupció de tractaments que es consideren inútils o "encarnació terapèutica", aquesta decisió depèn dels metges i de la família si el pacient no pot dir el que vol i si no ha especificat la seva voluntat en un testament vital.