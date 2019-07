Neix a Colòmbia un nadó amb una cua de 13 centímetres

Les fotos d'un nadó nascut amb una cua de 13 centímetres a la part inferior de l'esquena s'han tornat virals.





La pàgina que va publicar quatre imatges del nen deia molt poc sobre el cas més enllà que ha succeït Colòmbia. Però segons el mitjà mexicà 'Vox Populi Notícies', el nadó se li ha extirpat la cua amb una operació molt simple d'una hora, ja que no tenia connexió amb la columna vertebral ni amb el sistema nerviós.





Segons 'Baby Med', una pàgina sobre ginecologia i obstetrícia dirigida pel doctor Amos Grunebaum, "tots els éssers humans es desenvolupen amb una petita cua que després és absorbida pel cos", quan, en algun moment durant la vuitena setmana de gestació , els glòbuls blancs degraden 12 vèrtebres i s'encongeixen la quarta i cinquena.





La decisió dels glòbuls blancs que deixa aquesta cua -que passa per error genètic- és molt rar. Des del segle XIX fins a l'actualitat, no s'han registrat més de 30 casos de nadons que han nascut amb el que la comunitat científica coneix com "cua vestigial", una mena de recordatori sense utilitat de l'evolució dels embrions.





Al llarg de la història, només han hagut 100 casos similars en els registres mèdics.





En els temps moderns, mai es van detectar cues vestigials que tinguessin res més que pell i teixit gras. En altres paraules, no serveixen per a res. I poden ser fàcilment extirpats pels cirurgians.