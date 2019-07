Avui en dia, el canvi climàtic és un dels majors problemes del món i alguna cosa que podem veure cada vegada més per les altes temperatures i fenòmens meteorològics extrems.





Un estudi conclou que per al 2050 al voltant del 77% de totes les ciutats del món patiran un canvi climàtic dràstic.





Per mitjans d'aquest segle, Barcelona tindrà un clima similar al que té ara la ciutat australiana d'Adelaida. Madrid tindrà unes temperatures comparables a les que Marakech té actualment. Per la seva banda, Londres tindrà una temperatura similar a l'actual de Barcelona.





Per a consultar les dades sobre la variació climàtica en les principals urbs del món, prem en la imatge per a accedir al mapa interactiu.













L'estudi -publicat a la revista científica 'PLoS One' - ha analitzat 520 ciutats de tot el món i ha estat liderat per experts de l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zuric (ETH-Zurich, Suïssa).





Europa ha batut rècords de temperatures màximes en 2019. Aquesta mateixa setmana Grècia va viure una calor insuportable i una tempesta de calamarsa que va matar diverses persones. I tot assenyala que això serà tònica habitual en el propers anys.





Segons aquest estudi, el 2050 les ciutats europees experimentaran un augment de 3,5 C a l'estiu i l'hivern serà 4,7 C més càlid.





L'estudi que ciutats com Kuala Lumpur, Jakarta i Singapur ja tenen situacions extremes mai abans registrades. Centenars de ciutats podrien patir greus sequeres, inundacions, tempestes, ciclons i altres desastres. Tot això en un termini de 30 anys.









NOUS REPTES CLIMÀTICS





Aquestes condicions climàtiques no s'experimenten actualment en cap lloc del planeta. Això vol dir que en el futur hi haurà nous reptes polítics, nous reptes d'infraestructura que mai abans havíem enfrontat ", assenyala Tom Crowther, un dels líders de la investigació, a 'The Guardian'.





A les zones tropicals, el perill no és tant l'augment mitjà de les temperatures com el nivell de precipitacions. Les estacions seques seran més seques i hi haurà encara més pluges durant la temporada de pluges. Això augmenta el risc de sequeres i inundacions, conclou l'estudi.





Una mica a la dreta en aquest mapa nostre, tornem a Grècia. Els termòmetres han arribat gairebé als 40º C en els últims dies i el país es troba en estat d'emergència a causa .... a les tempestes de calamarsa. I la situació anormal ja ha matat almenys sis persones.





Encara estem a Europa. El lloc meteorològic de Accuweather ja havia anunciat l'arribada d'una forta onada de calor en diversos països europeus a l'estiu. I els pronòstics semblen haver donat en el blanc. El mes de juny de 2019 va ser el mes de juny més calorós mai registrat al món. Una massa d'aire calent provinent del Sàhara fins i tot va fer que diversos països arribessin a temperatures sense precedents. Aquest va ser el cas de França, que va arribar als 45,9º C.





Ara és el moment de passar a través dels Estats Units. El país ha estat en alerta des de dimecres a causa d'una tempesta tropical que s'està formant al golf de Mèxic. La tempesta podria arribar a la costa de l'estat del sud de Louisiana en forma d'huracà dissabte. Les autoritats locals parlen d'una "amenaça" i d'una possible "tempesta mortal".





La ' CNN ' recorda que l'ONU diu que 120 milions de persones estaran en risc de pobresa en la propera dècada a causa del canvi climàtic.