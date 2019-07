L'aeroport de Barcelona dobla la seva connexió amb els EUA i iguala el volum amb Madrid

La connexió entre l'Aeroport de Barcelona Josep Tarradellas - El Prat i Amèrica del Nord segueix creixent i ja representa el 40,5% del total de passatgers entre Espanya i la zona dels Estats Units, Canadà i Méixco -gràcies a l'increment del 16, 8% - igualant, d'aquesta manera, el volum de Madrid.





El nombre de passatgers entre l'Aeroport de Barcelona i els Estats Units s'ha duplicat en els últims quatre anys, en passar d'1 milió de viatgers el 2014 a 2 milions al 2018, tal com indica un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona.













Des de Barcelona, la primera connexió és Nova York, amb un creixement respecte el període anterior del 15% i respecte al vol directe el 78% entre 2018 i 2019. La segona és Los Angeles i la tercera San Francisco, augmentant un 40% respecte el passat any.





L'Aeroport de Barcelona segueix guanyant importància com a enllaç entre Espanya i Amèrica del Nord i, a dia d'avui, representa el 40,5% del total de passatgers entre l'estat i el continent Canadà, Estats Units i Mèxic, empatant el volum amb Madrid.









CONNEXIÓ BARCELONA - ÀSIA





En la comunicació amb el continent asiàtic, Barcelona creix un 16% entre 2018 i 2019, i la capital catalana es manté com a principal porta d'entrada o sortida en el trànsit aeri amb Àsia, Àfrica i l'Orient Mitjà amb l'estat espanyol.





En el mateix període, l'aeroport de Barcelona ha augmentat en 3 milions de passatgers seu trànsit aeri, dels quals 800.000 tenen origen o destinació intercontinental.





BARCELONA A NIVELL EUROPEU





L'aeroport català segueix en la setena posició per volum de passatgers durant l'any 2018. Pel que fa al trànsit d'origen i destinació, és a dir, sense comptar el passatger de connexió, les xifres milloren, fins a situar en la segona posició, només per darrere de l'aeroport londinenc Londres Heathrow.





Barcelona també es manté en la cinquena posició com a ciutat en nombre de passatgers. En el volum anual acumulat fins a març de 2019, la capital catalana segueix cinquena per davant de Milà.





QUINS SÓN LES DESTINACIONS més freqüentats pels PASSATGERS?





Els països europeus segueixen copant els primers llocs dins el rànquing de països origen / destinació Barcelona. La primera posició és per al Regne Unit, seguit d'Itàlia, França i Alemanya. Amb l'augment exponencial del mercat nord-americà, país nord-americà es col·loca en la cinquena posició.





Finalment, en la sisena plaça del distintiu es troba Portugal, que és el país que més ha crescut en l'últim curs, arribant al 26% d'increment.





¿I LES COMPANYIES?





El trànsit a l'aeroport català segueix liderat per Vueling, amb un 38%, mentre que la segona plaça és per a Ryanair (15%) i la tercera per Easyjet (7%). Aquestes tres companyies de Low Cost són les que més operen a l'Aeroport del Prat.





Abans de res, destaca el creixement per sobre del 15% respecte el mateix període de l'any passat d'Iberia / Level, WizzAir, Eurowings i TAP Air, així com els estancaments d'Air France KLM i Lufthansa.