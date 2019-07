Així és el grandiós planeta Neptú

Ja eliminat Plutó com a planeta del Sistema Solar (ara és un planeta nan o plutoide), l'últim planeta és Neptú. H ablaremos una miqueta sobre aquest enorme planeta.





Neptú és el vuitè planeta del Sistema Solar i forma part dels anomenats Planetes Gegants gasosos Gelats. Està format principalment per hidrogen i heli. Té un diàmetre de 50.000 km i el seu volum és d'aproximadament 57 Terres.





El seu nom es deu al déu romà dels mars 'Neptuno', també anomenat 'Posidó' a la mitologia grega. És un planeta tan allunyat del Sol que la temperatura en la seva superfície és de -220ºC, i té uns vents enormes de gairebé 1800 km / h.





Posseeix un sistema d'anells molt tènues i 13 satèl·lits, sent el més conegut Tritó, per les seves espectaculars guèisers de nitrogen en la seva superfície. També s'han registrat impressionants tempestes al planeta; de fet, des de l'any 2015 el telescopi espacial Hubble ha seguit una enorme tempesta al planeta -una gigantetormenta tan gran com el nostre oceà Atlàntic-.





Crèdit: NASA, ESA i MH Wong i AI Hsu (UC Berkeley)





Les immenses tempestes fosques en Neptú van ser descobertes per primera vegada a finals de la dècada de 1980 per la nau espacial Voyager 2 de la NASA. Des de llavors, només el telescopi espacial Hubble ha tingut la suficient nitidesa per rastrejar aquestes característiques curioses i esquives del planeta gegant.





Hubble va descobrir dues tempestes fosques que van aparèixer a mitjans de la dècada de 1990 i després van desaparèixer. Aquesta última tempesta es va veure per primera vegada el 2015, però ara s'està reduint.





Igual que la Gran Taca Vermella de Júpiter, la tempesta s'arremolina en una direcció anticiclònica i està extraient material de les profunditats de l'atmosfera del planeta gegant gelat. A diferència de la gran taca vermella de Júpiter -que ha estat visible durant almenys 200 anys- els vòrtex foscos de Neptú duren només uns pocs anys. És una bona oportunitat per estudiar l'interior de l'atmosfera d'aquest enorme planeta.





El VLT (Very Large Telescope) de l'ESO ha observat també al planeta Neptú, alguns cúmuls d'estrelles i altres objectes amb una nova manera d'òptica adaptativa lamado Tomografia làser. Amb aquesta tècnica es corregeixen els efectes de la turbulència a diferents altituds en l'atmosfera, obtenint unes imatges extraordinàriament clares del planeta, sobretot del planeta gegant gelat Neptú; fins i tot imatges millors que les adquirides pel telescopi espacial Hubble.









L'instrument MUSE utilitza el mòdul d'òptica adaptativa GALACSI. Ara és possible capturar imatges més nítides des de terra que des de l'Telescopi Espacial Hubble de la NASA / ESA a longituds d'ona visibles. Crèdits: VLT-ESO





Gustav Holts en el seu simfonia dels planetes descriu molt bé a aquest enigmàtic planeta.













Com veieu, és un "gran" i preciós planeta, molt allunyat i fred però tot un déu dels mars interplanetaris.





Article original publicat a 'Universo Blog'