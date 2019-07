Diverses entitats demanen la reducció del cotxe i la moto per promoure la bici i anar a peu a Barcelona

Diverses entitats demanen reduir el transport motoritzat a Barcelona -cotxes i motos- i promoure els desplaçaments a peu i en bicicleta, en combinació amb el transport públic.









L'objectiu no és altre que el de que "el cotxe i la moto deixin de ser amfitrions i passin a ser convidats", així ho demanen en un comunicat la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), el Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Catalunya Camina, l'associació Promoció del Transport Públic (PTP) i Prevenció d'Accidents de Trànsit (PAT-APAT).





REDUIR LA CONTAMINACIÓ PERÒ TAMBÉ ELS ACCIDENTS





"Reduir el nombre de cotxes que entren i surten de Barcelona s'ha convertit en una obligació", no només per reduir la contaminació, sinó pel perill que comporten a les ciutats pels accidents, han sostingut.





Consideren que "l'estat actual d'emergència climàtica exigeix molt més que declaracions de bones intencions i esperances dipositades en canvis tecnològics", i demanen reduir la velocitat del trànsit i que les motos aparquin a la calçada, i no a la vorera.





Ho han demanat després de la mort de dues persones en menys de 24 hores per atropellaments la passada setmana, que van fer "saltar les alarmes per les altes xifres de violència viària" que pateixen els vianants, i han recordat també la mort d'un ciclista mentre treballava com a repartidor.





ELS CICLISTES DE BARCELONA, ES MULTIPLIQUEN EN ELS ÚLTIMS DOS ANYS





La comoditat, la reducció de la contaminació i l'estalvi del temps són alguns dels motius principals pels quals gran part dels ciclistes de Barcelona es desplacen amb bicicleta per Barcelona i han substituït els vehicles motoritzats.