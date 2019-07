Podem demana a Sánchez l'Agència Tributària i la Seguretat Social

Les converses entre PSOE i Podem per poder arribar a un acord que permeti investir Pedro Sánchez com a president segueixen sense donar fruits. Una de les qüestions que bloqueja el pacte són les peticions de càrrecs que demana el líder dels morats Pablo Iglesias.









Davant la negativa de l'encara president en funcions a oferir algun ministeri als podemitas , aquests han començat a demanar secretaries o la direcció d'organismes d'una gran responsabilitat. Si fa uns dies es filtrava que els de Iglesias tornaven a demanar fer-se càrrec de la direcció del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) , ara s'ha conegut que els de Podem estan exigint dos dels organismes de l'Estat que més pressupost manegen: l'Agència Tributària i la caixa de la Seguretat Social.









La intenció inicial dels morats era el ministeri de Treball, però Sánchez es nega a fer ministres als seus principals socis, però ha deixat la porta oberta a que ocupin càrrecs de segon nivell. Ha estat allà quan Iglesias ha vist la possibilitat de demanar la la secretaria d'Estat de la Seguretat Social, organisme al qual va destinat el 75% dels pressupostos generals de l'Estat, uns 154.000 milions. Això suposaria que Podem s'encarregaria de les pensions i les prestacions d'atur, per exemple.





Un altre dels llocs que sol·licita Iglesias per membres del seu partit és la direcció de l'Agència Tributària que suposaria tenir el control de l'Impost de Societats o l'IVA, a més d'altres tributs. Una responsabilitat de pes que donaria als d'Iglesias 1 paper destacat en l'Administració.





Per poder aconseguir aquest càrrec, Podem ja ha començat a tenir contacte amb diferents responsables de l'Agència Tributària per poder aconseguir suports i poder persuadir Pedro Sánchez per ocupar el càrrec. De moment es coneix que els podemitas han començat a dialogar amb inspectors i tècnics d'Hisenda que coincideixen amb les idees del partit d'esquerra en què cal reestructrurar i reorganitzar certs impostos com el de Patrimoni o el de la renda. Els tècnics també són partidaris que certes empreses paguin majors tributs i estudiar el marc de finançament autonòmic.





De moment, no hi ha acord. Així ho han expressat socialistes i membres de Podem. Les posicions segueixen enrocades. El PSOE insisteix que els d'Iglesias només volen parlar de càrrecs i no de programa i els morats creuen que els resultats electorals li permeten exigir aquests llocs en l'Administració. Fins ara, Sánchez només s'ha mostrat obert a que membres independents de Podem o d'algunes de les seves confluències tinguin càrrecs secundaris i Iglesias aposta als màxims.