La patronal catalana Pimec busca el salt a nivell nacional

La patronal catalana Pimec (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) ha decidit fer el salt a nivell nacional i ha començat a trobar suports entre els autònoms més pròxims al partit de Pablo Iglesias.













Diverses fonts apunten que Pimec ha arribat a un acord amb Unatae, una associació d'autònoms creada a Madrid i molt propera als posicionaments de Pablo Iglesias i unida tradicionalment a Comissions Obreres, i Fenadismer, una federació de transportistes també lligada al partit morat.





La inicitiva respon a una voluntat de guanyar representació i menjar-terreny a Cepime, organització professional d'àmbit nacional. Aquesta nova iniciativa sembla respondre al desencontre de Pimec amb l'associació d'autònoms a nivell estatal ATA ia partir d'allà, la patronal catalana a començat una croada per anar-los guanyant terreny.





Una altra de les raons apuntades té a veure amb el suport de Fepime a la candidatura de Josep Sánchez Lliure al capdavant de Foment del Treball i la seva posterior unió amb ells. La patronal catalanba dirigida per Josep González hauria vist en això una amenaça a perdre representació i poder pel que ha volgut donar el salt a nivell nacional.





Els de González, de fet, ja estan pensant a donar el seu salt Madrid, i sembla que han aconseguit el suport d'altres associacions a nivell nacional com l'Associació Nacional de Productors d'Energia Fotovoltaica (Anpier); Associacions, federacions i Empreses de Neteja Nacionals (AFELIN); i l'Associació Espanyola per a la Competitivitat de les Pimes, que engloba seguretat i serveis auxiliars, així com altres d'i altres de Balears i Barcelona.





Mentre Pimec sembla no voler parlar sobre això, tant la Cepime com la CEOE s'ho han pres com l'inici d'una batalla pel poder.