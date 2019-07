CSIF denuncia que Barcelona s'ha convertit "en la ciutat més insegura d'Espanya"

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques i majoritari a la Guàrdia Urbana de Barcelona a la Mesa General, exigeix a Colau mesures urgents contra la inseguretat a Barcelona.





El sindicat independent adverteix que amb el Govern d'Ada Colau, Barcelona s'ha convertit en la ciutat més insegura d'Espanya i una de les més insegures d'Europa.





A més, adverteix que "la situació s'agreuja, cada dia més, sense que ningú prengui les mesures oportunes".









En un escrit dirigit a l'alcaldessa Ada Colau, CSIF li recorda que, "Barcelona necessita mesures urgents en seguretat per revertir aquesta greu situació d'inseguretat i l'alarmant increment de la delinqüència a Barcelona"





"Estem davant d'una situació d'alarma social i caos, on es necessita, amb urgència, mesures que resolguin aquest problema. Vostè ens ha deixat una ciutat amb els índexs d'inseguretat més alt de la història recent de Barcelona. Tot això fruit d'una mala gestió com Regidora de Seguretat, a causa de la fallida implementació d'un model policial i que, analitzant els resultats, ha fracassat ", assenyala CSIF en l'escrit.









El sindicat lamenta que a causa "la permissibilitat que vostè i el seu partit polític han tingut amb la seguretat, l'incivisme, l'ocupació d'habitatges i el top manta", "els morts per robatoris violents i baralles, furts cada dia, violacions i abusos sexuals , agressions i incivisme han passat a ser un fenomen normal "a Barcelona.









"Li recordem que, encara que vostè cedeixi la Regidoria de Seguretat al PSC i la deixi en mans del Regidor Sr. Albert Batlle, vostè seguirà sent la màxima autoritat i responsable. No pensi que això li valdrà d'excusa per a treure de sobre aquest gravíssim problema que vostè ha creat ", adverteix CSIF.





Per al sindicat, "resoldre aquest problema necessita de responsabilitat política, compromís, serietat i rigor. Cal arribar a un gran pacte local per la seguretat que permeti canviar l'actual model policial, situant a la Policia de la Guàrdia Urbana com a policia integral del territori. Només així, i acompanyant-la d'una forta partida pressupostària en l'àrea de seguretat, podem tornar a índexs de seguretat acceptables ". A més CSIF recorda la necessitat de coordinació entre cossos policials.





Aquest és l'escrit que CSIF ha dirigit a l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau: