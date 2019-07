Fixats els serveis mínims de la vaga de Renfe

Rodalies de Catalunya circularà al 66% del servei en hora punta del proper dilluns 15 de juliol i al 33% durant la resta de la jornada, amb motiu de la vaga convocada per CCOO, ha informat Renfe en un comunicat.













Els serveis mínims decretats estableixen que els trens de rodalies i regionals de Rodalies prestaran el seu servei en un 66% entre les 6.00 hores i les 09.30 hores, i les 17.00 hores i les 20.30 hores.





Els trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat circularan amb un servei del 72% dels trens afectats, que són aquells que realitza el personal de Barcelona, mentre que els trens Avant ho faran al 65%.





CCOO ha convocat una jornada de vaga a Renfe per aquest dilluns 15 de juliol, data que coincideix amb la segona fase de l'operació sortida de les vacances d'estiu, ha informat el sindicat.





La formació realitza aquesta convocatòria en considerar "esgotada" la via de negociació amb l'empresa que, al seu judici, ha "incomplert" el pactat respecte a les tres principals matèries del nou conveni, la de generar ocupació, reduir la jornada i augmentar el sou.





NO DESCARTEN NOUS ATURADES





CCOO, tot i assegurar que es manté obert al diàleg, adverteix de la possibilitat de convocar també aturades a l'agost i fins i tot estendre'ls a Adif.





El sindicat considera que la companyia no està generant nova ocupació, atès que els nous treballadors que s'incorporen reemplacen als que s'acullen al pla de baixes incentivades.





"No estem d'acord amb aquesta maniobra, atès que porta al fet que Renfe no pugui atendre, amb la deguda qualitat, el servei de transport ferroviari i s'incrementin les incidències en el trànsit ferroviari", estima el sindicat.





La formació sindical també protesta per que l'operadora decideixi "de manera unilateral" la forma de computar la reducció de jornada a 37 hores i mitja setmanals.





A més, denuncia que "no s'inclogui en la massa salarial i, per tant, no es consolidi, l'increment salarial de 0,5% vinculat a productivitat dels anys 2017 i 2018".





El sindicat CCOO és, al costat de la UGT, el segon en representació al comitè d'empresa de Renfe, atès que tenen tres representants cadascun, per darrere del de maquinistes Semaf, amb quatre vocals.