Col·legis d'Advocats d'Espanya demanen una reforma "profunda i duradora" de la Justícia

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) ha presentat aquest divendres les conclusions a les seves propostes per a una justícia digna, que inclouen l'aposta per un nou Pacte d'Estat per la Justícia, amb una reforma "profunda i duradora" del sistema.





Aquestes conclusions, presentades en un acte presidit per la degana del Icab, Maria Eugènia Gay, es traslladaran al pròxim Govern central, i consideren que el Pacte d'Estat de 2001 no ha millorat la justícia ni s'han complert els objectius, per la qual cosa és necessari un nou, que "s'ha de gestar des del diàleg, el consens i la participació" de tots els collectius.





També han participat en la presentació la degana del Col·legi d'Advocats de Reus, Encarna Orduna; el del Col·legi d'Advocats de Santa Creu de la Palma, Juan Antonio Rodríguez; el de Figueres, Joan Ramon Puig; el de Jerez, Marc Camacho; el vicedegà del de Palència, Miguel Bella, i el president del Grup d'Advocacia Jove de Barcelona, Pol Olivet.





Volen aquesta reforma profunda i duradora de la Justícia, en què l'Advocacia s'ha de tenir en compte en totes les decisions que l'afectin, i sostenen que la justícia ha d'estar dotada de tots els mitjans "siguin necessaris i imprescindibles per a garantir" la defensa de els drets de la ciutadania.









Creuen que l'oficina judicial ha de reorganitzar amb una nova estructura territorial que garanteixi la proximitat i l'especialització, i que la planta judicial ha d'assegurar l'accés a la judicatura d'un nombre de jutges suficients, mitjançant un nou model de selecció i formació, i aposten per abordar una transformació digital "de 360 graus".





En les conclusions, advoquen per promulgar una llei orgànica que reguli el dret de defensa "tancant el cercle de garanties constitucionals", també en l'àmbit de la mediació, ja que consideren que qualsevol impuls futur d'incorporar a advocats en els seus processos.





A més, reclamen més coordinació entre totes les administracions amb competències en matèria de Justícia i aplicar el Conveni d'Istanbul de 2011 , amb la inclusió del Torn d'Ofici de violència de gènere i tracta d'éssers humans, i un torn específic d'agressions sexuals.





CONCILIACIÓ I FORMACIÓ





Demanen respectar la conciliació de la vida personal i familiar, així com els drets relacionats amb la desconnexió digital i el teletreball, i crear un observatori dels canvis socials del qual formi part l'administració i els operadors jurídics, especialment l'Advocacia.





També sol·liciten modificar l'actual sistema d'accés a la professió perquè sigui més pràctic i útil per a l'exercici d'aquesta, amb un examen que reconegui l'esforç i mèrits de l'alumne, i garantir l'especialització i formació contínua de l'Advocacia i dels actors del servei jurídic.