Els polítics del Procés i els seus advocats temen que l'expressió "intimidació ambiental" estigui present en la sentència que es comunicarà aquesta tardor. Una expressió que es va utilitzar en la sentència que va augmentar les penes als integrants de La Manada.





La Sala Penal va condemnar el passat 21 de juny als cinc homes a 15 anys de presó per un delicte d'agressió sexual. I va ser aquesta "intimidació ambiental" -que apareix sis vegades a la sentència- el que va decantar al Suprem per contradir la sentència del TSJ i l'Audiència de Navarra -que només van veure abús- i preocupa ara als presos de l'1-O i els seus defenses.









La clau està en el matís, que implica que va existir violència, tot i que la víctima no fos forçada. Recolzant-se en altres sentències del Suprem, segons les que no cal exprés esforç físic per doblegar una persona, el tribunal argumenta que només cal que diverses persones, superiors en nombre o en força aparent, segueixin un pla conjunt per cometre el delicte.





Els presos sobiranistes i els seus advocats estarien valorant la possibilitat que tal argumentació estigui present en la sentència del Procés i que aquesta "intimidació ambiental" justifiqui que sí hi va haver violència en els fets al voltant del referèndum il·legal, una condició indispensable per a l'existència d'un delicte de rebel·lió.





Davant d'aquesta possibilitat, les defenses dels polítics presos estarien disposades a recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans i al·legar que la Justícia espanyola pretén comparar "posar urnes" a "una agressió sexual", segons assenyala 'ECD'









La sentència de La Manada podria orientar l'argumentació que va existir violència l'1-O.





Diferents testimonis presentats tant per la Fiscalia com per l'acusació popular exercida per Vox van assegurar que durant la jornada del referèndum il·legal si va existir violència, amb la pertinent presentació de proves i testimonis d'agents de la Policia i de la Guàrdia Civil antiavalots, ciutadans, i el visionat de vídeos d'agressions a agents de les Forces de Seguretat, llançaments d'objectes, amenaces físiques i verbals, insults i persecucions tumults al voltant de col·legis electorals.





Una sèrie de proves i arguments similars es van presentar sobre el bloqueig a funcionaris en el registre per ordre judicial a la Conselleria d'Economia el 20 de setembre de 2017.





Aquest dia, centenars de persones -orquestrades pels que en aquell moment eren els líders de ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart - van dificultar la sortida durant hores dels agents de la Policia Judicial i dels funcionaris de Justícia que realitzaven registres a la conselleria.





La secretària judicial, Montserrat del Toro, va haver d'abandonar l'edifici des del terrat, saltant a la de l'edifici contigu. Aquesta va assegurar que va arribar a témer per la seva vida, durant la seva declaració en el judici.





A L'ESPERA DE LA SENTÈNCIA





El judici pel procés independentista a Catalunya va quedar vist per a sentència el passat 12 de juny, després de quatre mesos i 52 sessions.





Durant aquests quatre mesos exactes de judici, els set magistrats han escoltat als dotze acusats, 422 testimonis -entre polítics, guàrdies civils, policies nacionals, mossos, visitants internacionals, votants i altres membres de la societat civil- i una dotzena de perits.





També han visionat prop de 200 vídeos del que ha passat el 20 de setembre i l'1 d'octubre de 2017, després de la qual cosa va arribar el moment dels informes finals, tant de les acusacions com de les defenses.