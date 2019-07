Sabíeu que la majoria de les dents poden reimplantar al sortir de la boca per un cop?

El 90 per cent dels espanyols no saben que el 80 per cent de les dents poden reimplantar, i mantenir-se a mig o llarg termini, al sortir de la boca per un cop, sempre que se segueixin els protocols adequats, tal com ha assenyalat l'Associació Espanyola de Endodòncia (AEDE).





Precisament per aquest desconeixement, des AEDE han instat l'Administració a què formi a professors, monitors esportius i socorristes sobre la correcta actuació en cas de traumatisme dental, ja que els nens i adolescents són els que més pateixen aquest tipus de trauma, que es situa com el segon més comú en la seva franja d'edat.









"El 50 per cent dels menors de 16 anys pateix un traumatisme dental al llarg de la seva vida i ni els seus familiars, professors o entrenadors saben què han de fer perquè aquest dent es pugui reimplantar. Part del personal sanitari tampoc coneix els protocols i per reimplantar una dent, la seva conservació després del cop i el temps que transcorre fins que es posa en mans d'un endodoncista és primordial ", ha explicat el president d'AEDE, Miguel Miñana.





Una de les possibles situacions quan es produeix un traumatisme dental és la fractura no complicada, que té lloc en el 90 per cent dels casos.





En aquesta ocasió, l'expert ha informat que el que caldria fer és trobar el fragment de la dent, ja que, si s'acudeix immediatament al dentista, és possible que pugui ser enganxat. Així mateix, quan la dent surt completament de l'espai on es troba allotjat s'està davant d'una avulsió.





"En primer lloc, cal saber que les peces temporals o de llet no han de reimplantar. No obstant això, en el cas dels definitius o permanents és recomanable intentar salvar-los, ja que l'èxit se situa al voltant del 80 per cent. És fonamental conscienciar la població que una dent permanent avulsionado ha reimplantar en menys de 20 minuts, o almenys col·locar-ho en un got de llet i acudir ràpidament a un odontòleg ", ha informat el endodoncista especialitzat en traumatisme dental, César de Gregorio.





I és que perdre una dent, especialment en pacients en creixement, té "greus conseqüències en el seu desenvolupament a nivell ossi", atès que, tal com ha advertit aquest expert, dificulta "enormement" les opcions de rehabilitar la seva funció masticatòria i estètica en el futur.





Què fer





Després de la avulsió, aquests són els passos que cal seguir:





- El primer és trobar la dent i agafar-lo només per la corona per evitar tocar l'arrel.





- Si la peça està bruta, cal rentar-la el més aviat possible amb aigua freda durant un màxim de 10 segons i després tornar-la a col·locar al alvèol, el buit en el qual s'allotjava a la boca.





- Després d'aquest pas, la persona afectada ha de mossegar un mocador o gasa per mantenir la dent en la posició original.





Existeixen altres dues opcions alternatives: d epositar la dent en un got amb llet o amb sèrum fisiològic, o, si el cop ha passat al carrer i per tant no es disposa d'altres mitjans, col·locar-ho en la galta. "Encara que aquesta última opció és la menys recomanable, ja que és una zona molt contaminada i la dent pot danyar-se o fins i tot ser empassat, en el cas de nens", ha puntualitzat De Gregorio, per detallar que l'últim pas consistiria a buscar atenció professional especialitzada preferiblement abans d'una hora.