Lorena Roldán (Cs): "Si algú ha trencat aquest pont ha estat el PSC"

La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha acusat el PSC d'haver trencat els "ponts" amb Cs pels pactes que els socialistes han fet amb partits independentistes en ajuntaments catalans i en la Diputació de Barcelona.





"Si algú ha trencat aquest pont ha estat el PSC", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press després que les relacions entre el partit taronja i socialistes s'hagi deteriorat en els últims mesos.









Roldán ha recriminat que el PSC hagi optat per pactar amb formacions independentistes o amb els comuns en alguns municipis, i també ha criticat els pactes del PSOE amb Podem a les Illes Balears i la Comunitat Valenciana, i amb Geroa Bai a Navarra.





"Quan té on triar no ens tria a Cs. No tria a les forces constitucionalistes, tria als nacionalistes i als populistes", ha criticat.





Per a ella, tots aquests pactes, que titlla de vergonyosos, demostren que el "PSOE de Pedro Sánchez és incorregible", i ha advertit que passarà el mateix a la investidura de Sánchez com a president del Govern.





"Estem veient l'avantsala del que pot ser el Govern d'Espanya. Es va a reeditar aquest pacte que ja vam veure durant nou mesos amb populistes i separatistes. Quan Sánchez deixi de fer aquest paperot que els està explicant als espanyols en els últims dies veurem per fi aquest pacte ", ha pronosticat.





La també portaveu de Cs al Senat ha sostingut que l'"únic principi que té Sánchez és el de vendre la unitat d'Espanya i la igualtat de tots els espanyols pactant amb nacionalistes simplement per seguir conservant el poder", i ha assegurat que Cs farà una oposició ferma i amb sentit d'Estat per fer les reformes que siguin necessàries.









¿ELECCIONS A CATALUNYA?





Després de ser preguntada per si s'haurien anticipar les eleccions a Catalunya -com reclama el PSC-, ha contestat que la clau de la convocatòria la té el president de la Generalitat, Quim Torra, i que Cs aposta per "desbloquejar" el Parlament per treballar per als problemes que afecten a la ciutadania.





"Hi ha una situació de bloqueig i de paràlisi al Parlament", i ho ha exemplificat amb que el Govern ha aconseguit aprovar aquesta setmana la seva primera llei de la legislatura, tot i que ha dit que, si es convoquen eleccions en els propers mesos, l'objectiu de Cs és revalidar la victòria que va obtenir en 2017 i governar.





Davant el possible escenari d'haver de pactar per arribar al Govern, Roldán ha defensat que Cs és "el partit de la suma" i que és capaç de pactar a esquerra i dreta.





Així mateix, ha descartat la possibilitat de reeditar a Catalunya una coalició electoral com la que van fer a Navarra amb Navarra Suma -integrada per UPN, PP i CS: "És una aliança que hem fet a Navarra que ha resultat bé però de moment no és una fórmula que tinguem pensat exportar a cap lloc. Nosaltres som el primer partit a Catalunya i crec que tenim bones perspectives de cara a les futures eleccions autonòmiques ".





També ha rebutjat impulsar una moció de censura contra Torra perquè, al seu parer, no té possibilitats d'èxit: "Es ve parlant des del primer dia però al final els números són els que són".





"Fer una moció que no tingui cap tipus d'utilitat és com seguir donant-li voltes al mateix. Posem-nos a treballar", i ha assenyalat que és més important proposar mesures per a la ciutadania, com diu que farà Cs en el ple monogràfic que celebrarà la Cambra a iniciativa del partit taronja.





"EL TORNAREM A FRENAR"





La portaveu de Cs ha demanat explicacions a Torra per les declaracions de les últimes setmanes en què assegura que tornaran a fer el que va fer l'independentisme a la tardor de 2017: "Que ens expliqui què van a fer. Va tirant pilotes fora i, sense això, va fent aquestes amenaces ".





En aquest sentit, ha assegurat que Cs frenarà el que intenti fer l'independentisme: "Si el tornen a fer, ho tornarem a parar. Com ja vam fer el 6 i 7 de setembre, el que no podem permetre és que segueixin trepitjant i vulnerant els drets de tots els catalans ".





A més, ha retret a Sánchez la seva "complicitat davant d'aquestes amenaces reals de Torra", una cosa que veu com una irresponsabilitat, i ha destacat que Cs ha impulsat la campanya 'El tornarem a frenar', que ha explicat que és un missatge dirigit a la ciutadania que està preocupada amb el que pugui fer l'independentisme.