La CUP comença a preparar la seva estratègia davant la imminent convocatòria d'eleccions a Catalunya

La CUP abordarà aquest diumenge 14 de juliol la seva propera estratègia política, en una Assamblea Nacional a Celrà (Girona) en què es plantejarà articular "un front postelectoral ampli d'esquerres i sobiranista", tot i que la nova línia de treball s'aprovarà a finals de juliol .





Els 'cupaires' consideren tancat un cicle electoral i fan una anàlisi a curt i mig termini, i sabent que els comicis catalans podrien convocar-se en els propers mesos; analitzen els seus errors i posen sobre la taula noves formes de treballar per aconseguir els seus objectius, entre els quals mantenen l'exercici de l'autodeterminació.





Així, fan una anàlisi crítica de la situació política en què s'assenyalen a JxCat i ERC i al seu Govern, al qual veuen sumit en la "inoperància en els seus compromisos d'avançar cap a la república catalana i el mandat de l'1-O", el que va portar a la CUP a desplegar un bloqueig de l'activitat parlamentària, tal com van anunciar.





Consideren que han substituït l'objectiu inicial de la legislatura per la "lluita per ocupar la posició hegemònica al bloc independentista i en l'espai de centre que pretén governar Catalunya".









"Tot i això, i en la mesura que el Govern ha jugat estratègicament la carta de la repressió, la CUP ha quedat amb el pas canviat; primer, per la insistència en el discurs del cicle anterior de coherència amb els compromisos del 21D d'implementar la república, després, per la manca de capacitat de transmetre els canvis de lectura i de discurs en relació al nou moment polític ", exposen.





AUTOCRÍTICA DESPRÉS DE LES MUNICIPALS





La CUP també fa autocrítica després de les municipals, en què "es va mantenir la representació institucional o fins i tot es va avançar en una part del territori, però els mals resultats obtinguts en la majoria de grans àrees urbanes del país obliguen a impulsar una reflexió per aprendre dels encerts i dels errors ".





Així, vol analitzar l'activitat municipalista que han portat a terme en aquestes zones i la "desigual capacitat per rendibilitzar la tasca realitzada i la influència de les dinàmiques nacionals" en els comicis.





Els 'cupaires' van decidir no presentar-se a les generals ni a les europees, cosa sobre la qual també reflexionaran: creuen que van patir un "silenciament polític i mediàtic agreujat per la participació de Front Republicà" (FR), una coalició que va comptar amb Poble Lliure (afí als 'cupaires') i que va concórrer als comicis generals malgrat que la CUP havia decidit no fer-ho.





FUTUR ELECTORAL





En aquest document, els 'cupaires' lamenten haver prioritzat les aliances amb partits independentistes, però temen que aquesta estratègia hagi perdut sentit "davant la renúncia per part de la resta de partits del bloc republicà a impulsar la ruptura democràtica amb l'Estat a curt o mitjà termini ".





No obstant això, consideren que segueix sent necessària una política d'aliances i fronts electorals, i plantegen teixir-amb un projecte electoral unitari amb l'esquerra independentista i transformadora: "Aquesta podria portar les sigles de la CUP o altres".





Amb aquest punt, torna a cridar a Poble Lliure a sumar forces i s'obren a sumar als partits que es van presentar amb ells en les generals en la coalició FR, com Som Alternativa, el partit liderat per l'exsecretari general de Podem Albano Dante Fachin .





¿DIALOGAR AMB ELS Comuns?





Però aquesta vegada la CUP vol dissenyar el seu propi full de ruta, que interpel·li a la majoria social catalana, "incloent-hi les forces autodenominades d'esquerres i sobiranistes del sistema de partits català".





"Des de la CUP treballarem per tant per a l'articulació d'un front postelectoral ampli d'esquerres i sobiranista, amb pes polític i que pugui tenir capacitat d'incidència i de decisió al Parlament" expliquen-, sobre un perfil a que encaixen els comuns.





Així mateix, afirmen que estan diposats a entrar al Govern, però no "gratis", ja que només s'ho plantegen si es contemplen polítiques a favor de les classes populars per revertir l'austeritat i aplicar un programa que prepari l'autodeterminació.





ORGANITZACIÓ





La CUP debatrà i votarà un document amb el qual repensa la forma en què s'han conjuntat els òrgans claus de l'organització, com el seu Secretariat Nacional.





Amb aquest document, que sí es decidirà a l'assemblea de diumenge, es busca que les persones que formen part d'aquests òrgans hagin coincidit en un espai de treball més ampli i es coneguin amb anterioritat i estiguin preparats per realitzar les seves tasques i les puguin exercir de forma més cohesionada que com s'ha fet fins ara.