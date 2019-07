Nit de tirotejos a Barcelona i l'Hospitalet

Dos homes estan hospitalitzats per ferides (un d'ells en estat crític) després de rebre trets la nit d'aquest divendres 12 de juliol a Barcelona ia l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb unes quatre hores de diferència.





Els Mossos d'Esquadra han explicat que a les 22.30 hores d'aquest divendres un home va rebre diversos impactes de bala al carrer Fernando Poo, al pas per la plaça Prim, del districte de Sant Martí de Barcelona.









El ferit va ser traslladat a l'Hospital del Mar, on està ingressat en estat crític mentre els investigadors treballen per saber el motiu per què l'agressor va anar a per ell.

















SEGON TIROTEIG A L'HOSPITALET





Sobre les 3 de la matinada un altre home va rebre diversos trets a la carretera de Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat, pel que roman ingressat a l'Hospital Moisès Broggi en estat menys greu.





Segons han explicat testimonis dels fets, dues persones van atacar la víctima i van fugir de la zona en moto.





Els Mossos d'Esquadra ho investiguen com dos fets diferenciats tot i que no descarten que els dos tirotejos estiguin relacionats donada la similitud i la proximitat en el temps.





La investigació se centra en la hipòtesi d'una venjança entre dos clans de drogues, un dominicans i l'altre de magribins.