Reduir 300 calories al dia ajuda a protegir el cor

Menjar 300 calories menys al dia pot beneficiar el teu cor. Aquesta és la conclusió d'un estudi realitzat durant dos anys, durant el qual els participants en la restricció de calories van veure millorar la seva pressió arterial, colesterol i nivells de sucre en la sang, entre d'altres indicadors.





Els resultats es van aconseguir fins i tot en persones amb un pes saludable o amb una mica de sobrepès.





"Hi ha alguna cosa sobre la restricció calòrica, algun mecanisme que encara no entenem que desemboca a aquestes millores", diu el cardiòleg William Kraus, de la Facultat de medicina de la Universitat de Duke a Carolina del Nord, EUA.





"Extragimos sang, múscul i altres mostres dels participants i continuarem explorant per tractar d'entendre quin serà aquest senyal metabòlica o molècula màgica", assenyala l'autor principal d'aquest estudi, a 'Science Daily'.









DOS ANYS; 218 PARTICIPANTS





Publicada per la revista especialitzada 'The Lancet Diabetis & Endocrinology', la investigació va involucrar a 218 adults menors de 50 anys, dels quals 143 tenien una dieta, en la qual van reduir en un 25% les calories ingerides diàriament. Els 75 restants van seguir una dieta normal, sense restriccions.





Al principi de l'estudi, els participants van menjar tres àpats al dia i van reduir un quart dels seus calories diàries per preparar-se per la dieta restringida en calories.





Després se'ls va demanar que reduïssin la seva ingesta diària de calories en un 25% durant dos anys. No obstant això, els participants només van poder reduir les calories en un 11.9% i no en un 25% com s'esperava.





Segons els investigadors, van passar de 2.467 calories diàries a 2.170, el que correspon a una reducció de 297 calories. Al llarg d'aquest procés, els participants van assistir a sessions d'orientació grupal o individual.





Encara que no van poder reduir el seu consum diari de calories en un 25%, van tenir una pèrdua de pes del 10%, dels quals el 71% eren grasses, segons l'estudi.





Durant l'estudi, els científics monitorearon els nivells de colesterol, la pressió arterial i les concentracions de triglicèrids dels participants en ambdós grups i els resultats mostren que la reducció de calories pot ajudar a millorar la salut cardiovascular.





UN PETIT GEST AMB GRANS RESULTATS





Una simple reducció de calories es pot fer "amb força facilitat", destaca l'investigador.





Després dels primers 12 mesos, en el grup de restricció calòrica, es va registrar una disminució en els nivells de colesterol, que es va mantenir durant els dos anys. A més del colesterol, l'estudi va trobar també una reducció en la pressió arterial i una disminució del 24% en les concentracions de triglicèrids, un tipus de greix a la sang.





Els resultats indiquen una millora significativa en els indicadors que mesuren el risc de malaltia metabòlica i una reducció en un biomarcador que indica inflamació crònica relacionada amb malalties cardiovasculars, càncer i deteriorament cognitiu.





"Això demostra que fins i tot una modificació que no sigui tan severa com la que fem servir en aquest estudi podria reduir la càrrega de diabetis i malaltia cardiovascular que tenim en aquest país", assenyala Kraus. Segons dades dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA, citats per la 'CNN', al voltant de 610,000 persones moren cada any per malalties cardíaques als Estats Units.





A Espanya, segons les últimes estadístiques de 2017, van morir per causa cardiovascular més de 32.000 persones per infart de miocardi i aproximadament 37.000 per altres problemes similars associats a la salut del cor.





Per al cardiòleg William Kraus, "la gent pot fer-ho fàcilment", una simple reducció diària de calories. N'hi ha prou que no cedeixin a les temptacions o que triïn reduir-les. També aconsella no "berenar després del sopar".