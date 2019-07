Els 'festivalers' van als esdeveniments amb pressupostos entre 200 i 300 euros

El pressupost dels assistents a festivals a Espanya se situa entre els 200 i 300 euros i majoritàriament prefereixen allotjar-se en hotels i pensions, segons la plataforma digital de compra d'entrades i gestió d'esdeveniments Evenbrite, que mostra en un estudi com els festivalers veuen en el transport com un handicap a solucionar.













Més del 95% dels que acudeixen a aquest tipus d'esdeveniments que en algun moment han comprat una entrada per a un festival, repeteixen aquest 2019. De fet, més de la meitat dels enquestats expliquen que aquest any assistiran com a mínim a tres festivals. A més, un 13% apunta que aquest any anirà a mínim a cinc festivals.





El 21% dels que assistiran a almenys cinc festivals aquest any tenen 45 anys o més, el triple que els 'festivalers' d'entre 18 i 24 anys.





El 90% dels assistents a festivals estan disposats a viatjar a una altra ciutat per gaudir-lo, molts d'ells fins i tot a altres països. Només el 5% reconeix que prefereix assistir només a festivals celebrats a la seva ciutat, bàsicament perquè creuen que desplaçar-se és més car o incòmode.





LA DESPESA MEDI ESTÀ ENTRE ELS 200 I ELS 300 EUROS





El pressupost màxim de la majoria de 'festivalers', tenint en compte l'entrada al festival, el transport, l'allotjament, menjars i begudes, és d'entre 100 i 500 euros, encara que el grup més nombrós, un 31%, és el que destina entre 200 i 300 euros al festival. Només el 4% espera gastar menys de 100 euros, i aproximadament el doble, un 9%, compta amb un pressupost major a 500 euros.





Un cop dins del recinte gairebé la meitat de 'festivalers' sol gastar en 50 i 100 euros per festival, seguits per aquells que dediquen entre 100 i 200 euros i els que ho gasten com a màxim 50 euros. Només un 7% d'assistents gasta dins el recinte més de 200 euros.





Respecte al model d'allotjament, un 60% dels assistents a festivals assegura que prefereixen allotjar-se en hotels, pensions o llogar una habitació o un pis a la zona, especialment els 'festivalers' de 35 anys o més. El càmping del festival és l'opció d'allotjament preferida d'un 25% d'assistents, especialment entre els joves de fins a 24 anys.





Encara que un 14% dels 'festivalers' acudeix en el seu propi vehicle (cotxe, moto, bici, etcètera), 7 de cada 10 'festivalers' considera que el transport és un handicap important dels festivals. De fet, un 60% considera que el transport públic sol col·lapsar-se, va massa ple o els seus horaris no coincideixen amb els del festival.





Prop d'un 80% dels enquestats reconeix fer fotos durant el concert, per la qual cosa no els molesta que altres persones del públic facin el mateix. De fet, la majoria considera que no s'haurien de prendre mesures per controlar que es facin fotos i vídeos.