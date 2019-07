Espanya té un dèficit de 6.000 milions d'euros en imposició mediambiental

Espanya presenta un dèficit de més de 6.260 milions d'euros en matèria d'imposició mediambiental respecte a la mitjana europea, ja que la pressió fiscal espanyola en aquest camp se situa en el 1,8%, enfront de la mitjana ponderada del 2,4% de la UE-28 i de la zona euro.













Segons dades del Sindicat de Tècnics d'Hisenda (Gestha), aquestes són les principals xifres d'imposició mediambiental a Espanya calculades per Gestha, a partir dels informes d'Eurostat i estadístiques del sistema tributari, després que l'OCDE hagi recomanat a Espanya pujar els impostos dels combustibles pel seu impacte mediambiental.





En concret, la pèrdua de recaptació a Espanya per la menor pressió fiscal amb la zona euro arribava als 6.260 milions d'euros l'any 2017, mentre que respecte a la UE-28 la diferència s'eleva a 6.589 milions d'euros.





Tot i que la diferència respecte a l'any 2012 s'ha reduït tant a la UE-28, quan arribava als 8.917.000, com respecte a la zona euro, que el 2012 se situava en 8.491.000, en l'exercici 2017 es va elevar respecte als exercicis anteriors .





En el cas de la pèrdua de recaptació per la menor pressió fiscal amb la UE-28 s'ha incrementat un 20% respecte als 5.473.000 de l'any 2013, així com un 21,6% en el cas de la zona euro en comparació a els 5.147.000 de diferència de l'exercici 2013.





Desglossant per tributs, els combustibles i transports són els impostos que presenten un major diferencial respecte a la mitjana europea. Si es compara amb la UE-28, Espanya deixa de recaptar 3.770 milions per la menor pressió fiscal en energia (2.751.000 per combustibles per al transport) i altres 2.843.000 d'elements de transport (exclosos els combustibles).





En relació amb la zona euro, Espanya presenta una pèrdua de recaptació de 3.650 milions per la seva menor pressió fiscal en energia (2.946.000 per combustibles per a transport) i ors 2.620 milions per elements de transport.





A Espanya, la imposició mediambiental està configurada per impostos de caràcter estatal i impostos propis autonòmics. En aquest últim cas, la recaptació per impostos mediambientals autonòmics va arribar als 1.628,4 milions d'euros en 2016.





EL GOVERN s'equipararà EL DIÈSEL A LA BENZINA





Per la seva banda, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va assegurar divendres passat que el Govern manté la seva intenció de pujar el preu del dièsel per equiparar progressivament el de la gasolina, en línia amb les peticions de l'OCDE





"Tot Europa s'ha de posar les piles en fiscalitat mediambiental, el medi ambient no espera", ha subratllat Montero, que considera no té "cap sentit" que no hi hagi l'equiparació impositiva entre els dos combustibles, de manera que seguirà endavant amb la mesura "dissuasòria", més que "recaptatòria".