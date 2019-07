Sánchez acudeix al Rei per pressionar Ciutadans i PP i evitar unes noves eleccions

Pedro Sánchez sembla tenir clar que qui diu que és el seu principal soci de Govern, Podem, no li posarà les coses fàcils i que és molt probable que s'hagi d'anar a noves eleccions. Tot i els moviments dels últims dies a les files socialistes per intentar convèncer els de Pablo Iglesias que acceptin la seva proposta de govern de col·laboració, aquests no semblen estar per la feina. Així que el líder del PSOE ha iniciat una nova estratègia.













Diverses fonts indiquen que Sánchez estaria tractant de buscar al rei Felip VI perquè sigui l'encarregat de transmetre als dos principals partits de l'oposició que si no s'abstenen s'hauran de convocar noves eleccions.





Amb aquest nou moviment del PSOE es pretén forçar l'abstenció de, almenys, el partit taronja, en cas que Podem no doni suport a un govern enterament socialista. Es tractaria, segons fonts socialistes, que o els d'Albert Rivera o els de Pablo Casado, fessin un acte de responsabilitat democràtica i evitessin els espanyols a haver d'acudir de nou a les urnes.





Aquest gest de Pedro Sánchez de visitar el rei per demanar una abstenció, no és nou. De fet, el líder socialista recorda que al setembre de 2016, quan Rajoy no aconseguia un acord, va ser el mateix Felip VI qui va realitzar una sèrie de trucades als diferents partits polítics per assegurar-se dels suports amb què comptava el PP i si això anava a portar a uns nous comicis.





El resultat d'aquestes trucades del rei va acabar amb la destitució de Pedro Sánchez per part de l'executiva del PSOE del carrer Ferraz i amb la següent abstenció dels socialistes i que va portar Rajoy a repetir com a president del govern.





Ara, Sánchez juga amb la mateixa moneda. D'aquesta manera, d'una banda pressionaria als de Podem a tractar de dir sí a un acord per a la investidura i, de l'altra, tractaria de jugar la carta de la responsabilitat democràtica perquè el PP o Ciutadans decidissin abstenir i evitar anar a eleccions al setembre.