El 'cas Villarejo' estreny cada vegada més a l'exdirector del BBVA Francisco González

La Fiscalia Anticorrupció podria demanar en breu, abans d'agost, la imputació del BBVA com a persona jurídica en el cas dels espionatges de l'ex comissari de la Policia José Manuel Villarejo per part de l'entitat bancària.













Vilalrejo ja ha dit en diverses ocasions que va realitzar certs treballs a petició d'aquest banc. En l'última setmana, fins a vuit directius del BBVA han hagut d'acudir als jutjats per estar investigadfos per possibles delictes de suborn actiu i revelació de secrets. Fins i tot el jutge ha ordenat a un d'ells, l'ex cap de seguretat de l'entitat bancària, Julio Corrochana, a no sortir del país i pagar una fiança de 300.000 euros.





Però de moment, l'exdirector del banc, Francisco González, no ha estat cridat a declarar, però sí el seu cercle. Pel que sembla, es va mostrar prudent i va evitar signar certs contractes per evitar possibles acusacions.





El que sí està en mans de la Justícia són els documents que acreditarien que des del BBVA es va sol·licitar al comissari Villarejo a espiar i buscar informació que pogués comprometre a empreses com Sacyr i Ausbanc ia empresaris com Fernando Martín i Luis Portillo, relacionadados amb el sector immobiliari.





De fet, el nom de Corrachano apareix en diferents contractes de l'empresa de Villarejo i fins i tot hi ha gravacions telefòniques on es pot escoltar l'excap de seguretat del BBVA assegurant que el president de l'entitat, és a dir, Francisco González, li demana informació de manera freqüent de com va el cas d'espionatge a aquestes empreses.





De moment, en el judici ningú sembla haver implicat a Francisco González, malgrat que el seu nom apareix en aquestes converses, però, segons revela l'Confidencial Digital, alguns dels directius que estan citats a declarar estarien pensant en implicar directament l'exdirector del BBVA, és clar que per a això caldrà aportar la documentació que ho acrediti.