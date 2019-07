Malestar a la files de Podem per la "purga" d'assistents a Europa

Dels cinc eurodiputats de Podem que van entrar per primera vegada a Brussel·les el maig de 2014, ara no queda ningú. Almenys al Parlament Europeu, però és que abans de les eleccions tan només quedava una, Lola Sánchez. La resta Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez i Pablo Echenique van passar a la política nacional i autonòmica i Carlos Jiménez Villarejo, va dimitir poc després de prendre possessió de l'acta.









És una situació poc habitual en el cambra europea on normalment els partits solen portar als seus polítics més experimentats. És clar que els d'Esglésies es van iniciar abans a les institucions europees que a Espanya.





Però és que a més dels representants, la majoria dels assistents a Europa també han canviat, tan sols quatre assistents de Brussel·les vénen de l'etapa anterior, una d'elles, a més, va ser becària fins fa escassos mesos. Tres dels cinc assistents de Miguel Urban no repeteixen -de fet una ha dimitido-, però tampoc ho faran els dos assistents de Xabier Benet, ni els dos de Lola Sánchez, ni els de Tania González i de l'equip d'Estefania Torres, només continua la filla de Jorge Vestrynge.





I és que el grup de Podem a Brussel·les sembla estar cada vegada més en precari, no disposen ni de servei de premsa ni un equip audiovisual i només continuen el tresorer i la coordinadora de la delegació dels quatre empleats mancomunats.





Per a alguns membres del partit morat això es veu com "purga", perquè a la resta de formacions que formen les confluències de Podem com IU o el verd Ernes Urtasun segueixen mantenint al seu personal de confiança. Consideren que aquesta neteja no té sentit perquè molts estaven plenament qualificats en la delegació, amb persones que parlaven fins i tot cinc idiomes.