La Fiscalia estudia augmentar la sol·licitud de penes per Rato pel cas Bankia

El proper dimarts 22 de juliol, el mateix dia en què tindrà lloc la primera part de la sessió d'investidura de Pere Sánchez, es reprèn el judici del cas Bankia. En concret, aquest dia fiscals i defenses van a emetre les seves conclusions abans que el jutge es retiri a deliberar i pot ser que es demanin més penes per al cap del banc, Rodrigo Rato.













Segons diverses fonts, després de la fase documental i pericial, la Fiscalia estaria estudiant si demanar un augment de les penes que demanava per l'exministre. Si fins ara s'acusa l'exdirector del Fons Monetari Internacional i la resta de la cúpula de Bankia per estafa a inversors amb penes de cinc anys per a Rodrigo Rato, la Fiscalia està pensant en acusar-també per falsedat comptable, el que provocaria un augment en la pena.





El cas de Bankia està previst que es doni vist per a sentència davant d'agost ja que el 29 de juliol les defenses han de presentar les seves conclusions finals segons l'esquema de sessions previst.