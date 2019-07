Busquen a tres espeleòlogues catalanes desaparegudes en una cova de Cantàbria

Set integrants de l'equip d'espeleosocorro de Protecció Civil del Govern de Cantàbria, distribuïts en dos equips, integren el dispositiu d'exploració establert el diumenge 14 de juliol a la nit al municipi d'Arredondo per buscar a tres espeleòlogues que es van endinsar a la cova de Cueto-Coventosa i que no han sortit a l'hora prevista.









Pel que sembla, es tracta de tres dones d'entre 40 i 50 anys, residents a Catalunya, que, després d'entrar a la cova a fer una ruta d'espeleologia, es van retardar a la sortida, una mica del que va alertar un company d'elles.





Dos dels integrants de l'operatiu de rescat desplegat la nit d'aquest 14 de juliol per buscar a tres espeleòlogues catalanes a la cova càntabra de Coventosa (Arredondo) ja han tornat a la sortida de la cavitat sense notícies de les dones, la recerca continua.





Fonts del 112 han informat que a la gruta es van endinsar dos equips: un compost per tres persones que va accedir per Cueto i un altre format per quatre efectius que va entrar per Conventosa.





Aquest últim es va dividir en dos a les quatre hores de recorregut per sortir a l'exterior i informar, mentre que els seus companys segueixen el trajecte interior.





El recorregut dura "com a mínim" dotze hores, tot i que la travessia per la gruta, "molt llarga i complexa", es pot allargar fins el doble de temps, és a dir, 24 hores, han apuntat des del 112 a aquesta agència.





Efectius del Servei d'Emergències del Govern de Cantàbria i de l'equip de rescat van preparar ahir a la nit el dispositiu de recerca de les tres espeleòlogues, de Catalunya, que es van endinsar dissabte a la cova i no van sortir a l'hora prevista.





A més, es va establir com lloc base de l'operatiu l'edifici de Protecció Civil del municipi.





Aquestes mateixes fonts han assenyalat que, "per la dificultat tècnica d'aquesta cova i la seva longitud es triga més a fer el recorregut del que marquen les guies d'experts en espeleologia, de manera que estarien dins el període acceptable de retard".