Cimera G20: ¿Una trobada innocua?

L'agenda internacional en l'últim mes va estar principalment centrada en la reunió del G-20 realitzada a Osaka, Japó, el 28 i 29 de juny passat. En la declaració final, el G-20 no critica directament el proteccionisme trumpista, però adverteix sobre els riscos que suposa accentuar polítiques proteccionistes per a l'economia mundial.





La declaració d'Osaka és considerada com un comunicat insubstancial en relació als grans desafiaments que el món s'enfronta. Per l'agenda internacional, més significatiu que la reunió G-20 en si, és el seu teló de fons marcat per tres grans qüestions: 1) la guerra comercial; 2) la crítica situació al golf Pèrsic, és a dir, les tensions entre l'Iran i els EUA; i 3) el debat sobre el canvi climàtic.













1. La guerra comercial que afecta l'economia mundial es va deslligar el 6 de juliol de 2018 amb les alces d'aranzels imposats per l'administració de Trump a productes xinesos que des juliol 2018 al 10 de maig de 2019 arriba als USD 450.000 milions. En aquest mateix període, la Xina aplica aranzels per USD 170.000 milions a productes nord-americans. La recerca de solucions a aquesta confrontació comercial -per a molts, una guerra per l'hegemonia tecnològica- semblava infructuosa fins al desenvolupament del G-20.





La trobada dels dos líders, Trump i Xi Jinping, en el marc del tancament del G20 marca el pacte d'una nova treva a reprendre contacte els grups negociadors d'ambdues nacions. Fins i tot en declaracions posteriors, Trump, es va veure disposat a suavitzar el veto a l'empresa de telecomunicacions Huawei. Els mercats i les borses internacionals han pogut comptar -al menys, per alguns dies- amb certeses en el pla de l'economia global. No obstant això, Trump ha assenyalat via Twitter que la Xina haurà de realitzar majors sacrificis en la seva obertura comercial en relació als EUA. Cal recordar que les alces dels aranzels no tan sols es fixen amb la Xina, sinó també amb països de la Unió Europea i amb el Canadà. Així mateix, Trump va amenaçar amb elevar els aranzels als productes manufacturats i industrials provinents de Mèxic per la suposada política de "portes obertes" a la migració provinent de l'Amèrica Central. Mèxic es va comprometre a frenar el flux d'immigrants, segellant un acord migratori amb les autoritats nord-americanes amb la qual cosa Trump determina la suspensió d'aranzels al seu veí del sud.





2. Les tensions entre l'Iran i els EUA s'aguditzen causa de suposats atacs iranians a vaixells petroliers al golf d'Oman. Les autoritats iranianes neguen aquest tipus de fets. Els EUA acusen directament a l'Iran. L'enderroc d'un dron nord-americà torna a agitar vents d'un conflicte militar. L'Acord Nuclear signat el 2015 entre l'Iran, Alemanya, França, el Regne Unit, la Xina i Rússia, aprovat pels EUA sota el president Obama va ser desnonat per Trump. El seu objectiu central era limitar l'enriquiment d'urani per part dels iranians i aixecar les sancions econòmiques que s'havia imposat a l'Iran; mantenir pretenia allunyar la possibilitat que l'Iran produeixi míssils i la bomba atòmica. Paral·lelament a la Cimera G-20, es reunien a Viena representants de les nacions involucrades en l'Acord intentant mantenir a flotació el compromís i baixar les tensions entre l'Iran i els EUA.





3. Canvi climàtic. Dinou dels països membres del G20 -tots excepte EUA- van expressar el seu suport a la implementació de l'Acord de París, COP21, contra el Canvi Climàtic (desembre del 2015). Caldrà veure com els participants d'aquesta G20 enforteixen les mesures proposades per la COP21 i com s'enfrontaran la propera COP25 que es realitzarà a Xile. L'Agenda del Canvi Climàtic s'ha pres l'escenari internacional i convoca a grans multituds, especialment a joves.





Després de la G20, el president Trump viatja a Corea del Sud i, aparentment via Twitter, genera una trobada amb el líder nord-coreà Kim Jong-un a la zona desmilitaritzada. Trump és el primer president dels EUA que creua la línia de demarcació i al costat de Kim Jong-un i avança uns passos al territori de Corea del Nord. Els dos líders acorden reprendre les converses sobre la desnuclearització de Corea del Nord. ¿Cop comunicacional, convenciment reprendre sincerament les negociacions, nova forma de fer política internacional per part de Trump?





L'agenda internacional i les seves implicacions per a la regió. Per al progressisme llatinoamericà i xilè és important que es pugui constrènyer l'anomenada guerra comercial entre les grans potències. Per a un país com Xile, les polítiques proteccionistes del govern de Trump i l'alça d'aranzels als productes d'importació als EUA afecta negativament a una economia tan oberta al mercat mundial com la xilena. Important, també per al progressisme, és la consecució de la pau entre les nacions, en aquest cas, en el conflicte Iran-EUA.





Els efectes d'una guerra no tan sols estan focalitzats entre les nacions en conflicte sinó que tenen un correlat negatiu per a l'economia mundial i l'estabilitat política i social de les nacions. Pel que fa al canvi climàtic i la celebració de la COP 25 a Xile, és previsible que l'agenda del progressisme xilè es vegi afavorida amb les implicacions d'aquest esdeveniment, ja que prioritza les temàtiques mediambientals a exposar al país en un escenari internacional.