"Arroz tres delicias": a la recerca de la identitat (nacional i sexual)

Chenta Tsai Teng és un espanyol nascut a Taipei que, amb l'arribada de l'adolescència es va plantejar dilucidar algunes qüestions importants per definir la seva personalitat. D'una banda, la seva identitat nacional, ja que la seva aparença física i els seus ulls marcadament esquinçats li feien aparèixer davant els seus companys de col·legi com xinès ", tot i haver estat reconegut per l'administració com a ciutadà espanyol. Una contradicció que es produïa al revés quan anava a l'estiu amb els seus pares a Taipei per passar les vacances amb la família, ja que llavors allà no era reconegut com xinès, o taiwanès, sinó com pertanyent a un grup rar, encara que no infreqüent, el dels ABC ( "American born chinese", terme que s'aplica a tots els nascuts a la Xina o els seus voltants, però criats en ultramar) com li deia la seva tia taiwanesa: "tu ets com les bananes: blanc per dins i groc per fora ".





D'altra banda, des de la seva infància (li agradava anar a les festes del col·legi disfressat de Blancaneus) i molt en particular a partir de la seva adolescència va emergir progressivament una opció en favor d'una identitat sexual femenina discordant amb la seva aparença física. Ingredient tots dos que van configurar un còctel explosiu i el van convertir en un "migrant de l'est i dissident de gènere a Espanya", tal com relata en "Arroz tres delicias" (Pla B, Penguin Tamdom House), una descripció personal, desenfadada i divertida, en la que utilitza com a al·legoria aquest subproducte gastronòmic tan heterodox pel que fa a l'excelsa cuina xinesa com els rotllets de primavera.





Chenta adverteix que "és curiós com una persona asiàtica construeix la seva identitat des de la mirada occidental tal com aquesta considera que implica ser asiàtic". Tracta així mateix de la forma en què el món occidental ha representat als orientals, disfressant a actors "blancs" i convertint-los en "yellowface". I no pot deixar de lamentar-se dels tòpics als quals és difícil sostreure en el llenguatge popular com quan es parla d ' "enganyar com a un xinès". Però alhora es sorprèn per l'obsessió que hi ha en moltes persones de Taiwan per "blanquejar" la pell, per aparèixer més properes als estereotips creats pels grans mitjans de comunicació.





Tot la qual cosa el porta a preguntar-se sobre la seva pròpia identitat ja no saber respondre quan li pregunten què opina un xinès sobre tal qual qüestió. "Mai he begut d'aquesta cultura, ni entenc de les seves polítiques com per argumentar sobre això ... Però després em fa por pensar que estic deslligat de les meves arrels, perquè suposadament aquesta és la meva identitat". Perquè nascut, sí, a Taipei, tot i que les seves referències són necessàriament les de Vallecas, que és on ha viscut des que tenia pocs mesos.





El mateix cal dir de la seva identitat sexual, que l'ha obligat a suportar menyspreus i insults (fins a assumir com exorcisme el nom de "Putochinomaricón" com "fruit de la ràbia, l'enuig que durant tant de temps he escoltat, m'he silenciat i em he callat "), per descobrir per fi que no era l'únic en aquestes circumstàncies quan va conèixer a la gent del" orgull crític "a on" la lluita era col·lectiva i les nostres històries com dissidents sexuals racialitzades eren compartides "perquè" la lluita dissident sexual serà antiracista, anticapacitista i feminista, o no serà ".