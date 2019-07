Mor un home en una de les platges de Sitges

Un home de nacionalitat italiana de 57 anys ha estat trobat el matí d'aquest dilluns sense vida en una zona de roques de la Cala de les Coves de Sitges (Barcelona), ha informat Protecció Civil en un comunicat.









El telèfon d'emergències 112 ha rebut la trucada d'un testimoni a les 8.41 hores que informava de la troballa del cadàver d'un home que semblava ofegat en una zona de roques al costat de la platja de l'Home Mort.





La Policia Local de Sitges ha aconseguit rescatar el cos en aquesta zona, on no hi ha servei de vigilància --però on onejava la bandera verd--, i l'ha portat fins a la costa, on s'ha fet càrrec d'ell la Guàrdia Civil.