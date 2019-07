Estats Units dificulta que els migrants sol·licitin asil quan entren a través de Mèxic

Un estranger que entra o intenta entrar als Estats Units a través de la frontera sud sense demanar protecció en un país per on hagi passat cap als EUA no serà elegible per a asil, segons la nova ordre publicada en el Registre Federal, que entra en vigor l' dimarts.













La mesura també s'aplica als nens que han creuat la frontera pel seu compte, però fa algunes excepcions, en particular a les persones que han estat objecte de tràfic o als migrants les sol·licituds d'asil han estat rebutjades al país pel qual han passat.





La nova norma també s'aplicarà a l'examen inicial del procés de sol·licitud d'asil, conegut com "por creïble", en el qual els migrants han de demostrar que tenen por de tornar al seu país d'origen. S'aplica als migrants que arriben als Estats Units i no als que ja són al país.





El fiscal general William Bar diu que els Estats Units és "un país generós, però que està completament aclaparat" per la càrrega relacionada amb la detenció i el processament de centenars de milers de persones a la frontera sud.





L'executiu de Trump diu que les famílies estan aprofitant les llacunes legals que permeten als migrants entrar lliurement al país mentre esperen que es contestin les sol·licituds d'asil falses.





El president dels Estats Units ha intentat denegar l'asil a tots els que han creuat la frontera il·legalment i restringir l'elegibilitat de les sol·licituds.





El fiscal general va tractar de detenir els migrants mentre esperaven la resposta a la sol·licitud.

Gairebé tots aquests esforços van ser bloquejats pels tribunals.





També s'espera que aquesta nova norma s'enfronti a una sèrie de desafiaments legals.





La llei dels Estats Units permet als refugiats sol·licitar asil quan arriben al país, independentment dels mitjans que hagin utilitzat per arribar-hi, però hi ha una excepció per als que arriben de països considerats "segurs".





La Llei d'Immigració i Nacionalitat, que regeix la llei d'asil, és vaga en determinar que un país és "segur", "sota els termes d'un acord bilateral o multilateral".





Fins a la data, Estats Units només té aquest tipus d'acord, conegut com "tercer país segur" amb Canadà.





Els grups de drets dels immigrants han declarat que les polítiques republicanes són un esforç cruel per mantenir els immigrants fora del país.





No obstant això, les condicions dels migrants que aconsegueixen creuar la frontera empitjoren i el nombre de migrants que intenten arribar als Estats Units ha crescut, tot i les rígides polítiques d'immigració.





Les instal·lacions a la frontera on es deté diversos migrants estan plenes i ja superen el límit de capacitat, i molts d'ells tenen dificultats per complir les condicions necessàries.