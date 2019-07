Els ximpanzés no tenen noció de la justícia

Els ximpanzés no tenen la noció de justícia i accepten la desigualtat en la distribució d'aliments o materials, segons la investigadora Nereida Bueno, de la Universitat Pontifícia de Comillas, que va participar en un estudi publicat per la revista nord-americana "Journal of Comparative Psychology".





Aquests animals són "maximitzadors racionals" i "no tenen aversió a la desigualtat" perquè quan poden guanyar alguna cosa, el prenen independentment de com afecta a altres individus.





Bé va participar al costat dels seus col·legues Montserrat Collell -de la Universitat de Barcelona- i Christoph J. Volter, Àfrica de les Heras i Josep Cal -els tres de l'Institut Max Plank de Leipzig (Alemanya) - en l'estudi publicat per la revista americana, que busca entendre com veuen els ximpanzés els termes de justícia i venjança.





