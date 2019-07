El exmàxim accionista de BPA, Higini Cierco, es queralla contra l'antic Govern d'Andorra

El exmàxim accionista de Banca Privada d'Andorra (BPA) abans de nacionalitzar-, Higini Cierco, ha presentat aquest dilluns 15 de juliol una querella contra l'excap de Govern del Principat Toni Martí i els exministres Jordi Cinca i Gilbert Saboya, per presumpta prevaricació continuada en el 'cas BPA'.





La querella, també es presenta contra el president i el director de l'Agència estatal de Resolució d'Entitats bancaries (AREB), Albert Hinojosa i Òscar Gelabert, i contra l'exdirectora de l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) Maria Cosan.









Cierco al·lega presumptes arbitrarietats i omissions intencionades en decisions des d'abans de publicar-se la nota del 10 de març de 2015 del Financial Crimes Enforcement Network nord-americà (FinCEN) sobre suposat mal funcionament de l'entitat.





El text constata que Martí va anunciar aquell dia la intervenció de BPA per part del Inaf: "Aquest anunci va ser devastador per BPA i va provocar, com ja és públic i notori, l'espoliació, mort i desmantellament de l'entitat", segons la querella.





La querella apunta Martí textualment com a primer responsable de totes les decisions preses arran de la nota de l'FinCEN i com qui va instar a Fiscalia a emprendre actuacions contra els responsables de BPA.





"També ha estat (juntament amb els seus ministres) el promotor de l'aprovació de la Llei 8/2015 del 2 d'abril de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries", la 'Llei AREB'.





Per Cierco, aquesta llei va ser "una llei exprés i ad hoc d'aplicació en el 'cas BPA' que incloïa una discriminació incomprensible i inacceptable deixant als accionistes amb menys d'un 10% del capital del banc exonerats de l'obligació d'haver de amortitzar i recapitalitzar l'entitat que es va declarar inviable sense ni tan sols contemplar en cap moment la seva possible reestructuració ".





Així, la querella també al·lega decisions posteriors a la publicació de la nota de l'FinCEN, i fins a la recent reclamació des de la AREB de més de 400 milions d'euros als membres del exconsejo d'administració del banc.





DECISIONS "PER CONTINUAR perjudicant"





En un comunicat, considera injustes nombroses decisions preses des de llavors i que -segons Cierco- es van adoptar "per continuar perjudicant i acusant tant als antics propietaris de BPA com a molts dels seus treballadors i clients".





La querella defensa que els comptes i mecanismes de funcionament del banc sempre els van auditar organismes independents i els van aprovar organismes de supervisió estatal, entre els quals destaca el Inaf i la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAnd).





La querella demana al jutge que tots els querellats declarin, que organismes presumptament implicats aportin totes les seves comunicacions entre elles o amb el FinCEN o amb autoritats espanyoles en aquest cas, i que s'aporti l'informe "que informava de l'existència de prop d'un miler de comptes o clients que haurien blanquejat ".