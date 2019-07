Cas 3%: L'expresident de la pública Infraestructures.cat, Joan Lluís Quer, de nou a l'Audiència Nacional

L'expresident de l'empresa pública Infraestructures.cat, Joan Lluís Quer, torna aquest dimarts 16 de juliol a l'Audiència Nacional per comparèixer davant del jutge José de la Mata i la Fiscalia Anticorrupció per unes diligències derivades de la causa del 3% centrades en adjudicacions presumptament irregulars per serveis d'enginyeria.





Joan Lluís Quer, expresident de GISA, l'empresa d'obra pública de la Generalitat / ASINCA.CAT





Quer, que va comparèixer davant del mateix jutge fa dues setmanes en relació al presumpte pagament de comissions a canvi d'adjudicacions d'obra pública a la Generalitat que governava Artur Mas, tornarà davant el mateix instructor però aquesta vegada per respondre sobre la seva relació amb una de les adjudicatàries, l'empresa d'assessoria en matèria d'enginyeria Aurin.





Les diligències es van incoar l'any passat a partir de la documentació intervinguda en els registres d'octubre de 2015 per la causa del 3% i en concret, la troballa d'uns correus electrònics que assenyalava pràctiques com el concert d'una sèrie d'empreses per repartir-se les adjudicacions de contractes d'aquest tipus de serveis a càrrec d'Infraestructures.cat, la major adjudicatària d'obra pública de la Generalitat.





ADJUDICACIONS PACTADES





Segons un informe de la Guàrdia Civil, diverses empreses privades d'enginyeria es presentaven a concursos d'assessoria tècnica, pactant prèviament entre si la quantia de les ofertes que havien de presentar per excloure aquelles empreses competidores que poguessin aspirar a les adjudicacions.





En la declaració prestada el passat 3 de juliol davant el titular d'jutjat central número 5 de l'Audiència Nacional, en el marc del cas sobre el presumpte finançament irregular de l'extinta CDC, Quer va afirmar que no coneixia la dinàmica d'adjudicacions i que no participava a la taula de contractació, com tampoc a l'Oficina Tècnica d'Avaluació (OTA), l'organisme que analitzava amb caràcter previ les ofertes, segons han informat fonts jurídiques.





A preguntes del seu advocat, va incidir que va ser ell qui va promoure les mesures de transparència en el departament d'infraestructures i qui va propiciar el 2011 la posada en marxa de la OTA perquè exercís controls previs.