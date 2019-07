El PSOE fa pinya al voltant de Sánchez

Pedro Sánchez ha anunciat aquest dilluns 15 de juliol que les negociacions amb Podem estaven trencades. Les últimes declaracions de Pablo Iglesias no van caure bé al líder socialista que va titllar el líder morat d'estar actuant amb irresponsabilitat i immaduresa. I van començar a sonar totes les alarmes, encara més forts, sobre unes noves possibles eleccions. En Ferraz, a la seu del PSOE, també.













Aquest dimarts 16 de juliol, Pedro Sánchez es reuneix amb el nucli dur de la seva plena confiança: la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo; la vicesecretària general i portaveu parlamentària, Adriana Lastra; el secretari d'Organització i ministre de Foment, José Luis Ábalos, i el director de Gabinet del president, Iván Redondo. Malgrat que no està previst que aquests decideixin que l'encara president en funcions convoqui al Comitè Federal del partit abans de la sessió d'investidura, el seu equip de confiança té clar que si es consulta a Ferraz, li donaran el vistiplau a les seves decisions.





Aquesta situació és molt diferent de la que va viure Pedro Sánchez el 2016, quan va ser destituït i no va rebre el suport del partit. Ara les coses han canviat. Des que el líder socialista arribés a Moncloa la unió del partit és més fort i actua com una pinya davant les possibles dificultats.





De moment, hi ha dubtes sobre si Sánchez convocarà o no a la cúpula del PSOE aquest dissabte, perquè és ben conegut el suport que ara té. De fet, si el comitè es reunís assistirien els barons socialistes que al seu dia van ser molt crítics amb l'actual president en funcions, però ja no. De fet, aquest dimarts 16 de juliol, Felipe González, ha escrit una carta al país on expressa el seu suport al líder socialista i critica l'actitud del Pablo Casado i Albert Rivera, amb qui en el seu dia expressava proximitat.





Si la reunió es produís aquest dissabte, el PSOE donaria un altre cop a Podem. Els socialistes consideren que la consulta a les bases que han obert els morats és perquè Esglésies té dubtes dels suports amb què compta. El partit morat està completament fragmentat. En canvi, els socialistes, no. Ara, no. I aquest possible comitè no farien més que ratificar la postura i el tancament de files al voltant de Pedro Sánchez.