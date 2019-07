El PP aposta per unir llistes amb Ciutadans a Catalunya

El Partit Popular és cada vegada un partit més residual a Catalunya. L'auge del partit d'Albert Rivera li ha menjat bona part de l'electorat fins al punt que Inés Acostades es va convertir en el partit més votat a Catalunya en les passades eleccions catalanes mentre el PP tot just van aconseguir tres escons.





Davant aquestes dades, els populars volen estendre la mà al partit taronja i oferir-li una fórmula que ha tingut èxit a Navarra i unir-se en una sola llista. Es tractaria d'una agrupació a l'estil "Navarra Suma", però a Catalunya. Un front constitucionalista que li donés més pes a populars i 'ciutadans' davant unes possibles noves eleccions.













Els mals resultats del PP en les últimes eleccions els està portant a vigilar amb lupa els possibles errors que ha comès el partit i ha conclòs, que en el cas de Catalunya, alguna cosa ha fallat. En les eleccions generals del 28 d'abril, el partit de dretes amb prou feines ha aconseguit una representant d'aquesta comunitat autònoma, Cayetana Álvarez de Toledo. Un dels pitjors resultats de la formació en la seva història. El mateix ha passat al Senat, on populars i Ciutadans no sumen una majoria, creuen, per no haver-se presentat de manera conjunta.





El nou líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha estat el més clar a l'hora de parlar del projecte. En una entrevista recent amb Europa Press el líder popular ha assenyalat que la seva formació ha llançat un 'Llibre Blanc Catalunya en Llibertat' que cerca traçar una estratègia "comú" del constitucionalisme per "revertir els efectes nocius" del Programa 2000 de construcció nacional iniciat a 1988 per Jordi Pujol, en un moment en què "el constitucionalisme està desorientat i amb sensació d'angoixa".





El líder del PP català ha subratllat que "el constitucionalisme mai ha tingut una estratègia comuna a Catalunya" i ha afegit que el que pretenen amb aquest llibre és que "es pugui sentir còmode qualsevol constitucionalista independentment de la seva adscripció ideològica en l'eix esquerra-dreta ".





Fernández ha indicat que la redacció del llibre blanc és oberta i que amb aquest propòsit han enviat cartes a intel·lectuals, entitats cíviques i partits, tant Cs com PSC. Això sí, ha admès que "ara per ara" és "molt generós definir com constiticionalistas" als socialistes catalans. "Però un no ha de perdre l'esperança que algun dia corregeixin les barbaritats que estan fent últimament. Esperarem la resposta", ha manifestat.





De fet, en ser preguntat per si l'objectiu últim d'aquesta iniciativa és que aquest enteniment a Catalunya del constitucionalisme pugui dur a fórmules de col·laboració electoral, Fernández ha reconegut que "aquesta podria arribar a ser una conseqüència", si bé ha precisat que " no és un objectiu inicial ".





El líder del PPC ha posat èmfasi que l'objectiu és "eixamplar la base del constitucionalisme" i ha recalcat que això "és al que va renunciar a fer d'alguna manera Ciutadans després de la seva victòria" en els comicis de desembre de 2017.





En aquest context ha emmarcat també la proposta del PP de Barcelona proposant a Manuel Valls i Cs unir-se en un únic grup municipal, atès que "respon a aquest esperit d'unitat constitucional" que la seva formació està defensant. "És una iniciativa adequada en temps que van a ser molt difícils altra vegada precisament per estar armats dialèctica i políticament", ha agregat.





Els populars, com Ciutadans, són conscients que amb la marxa d'Inés Acostades a Madrid, el partit està "perdent" vots. "Han perdut 600.000 electors en les últimes eleccions perquè s'estan equivocant, perquè en lloc de liderar un projecte comú constitucionalista van decidir llançar-li una OPA al PP i segueixen en això", ha lamentat.





Fernández, així s'ha mostrat molt clar. "Vostè em pregunta, ¿pot acabar en una fórmula de col·laboració? Tant de bo, però seran ells els que hagin de decidir si segueixen amb la seva estratègia d'intentar substituir el PP, que és una estratègia infructuosa, no els surt, no hi ha manera. El PP és molt més forta del que els agradaria pensar ", ha proclamat.