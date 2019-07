Torra, consellers i diputats de JxCat acompanyen Buch fins al TSJC

BARCELONA, 16 / EUROPA PRESS



El president de la Generalitat, Quim Torra, diversos consellers i diputats de JxCat han acompanyat aquest dimarts al conseller d'Interior, Miquel Buch, fins a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).



Buch està citat davant la justícia per presumpta desobediència per segona vegada, i en aquesta ocasió haurà de respondre sobre si va cedir locals municipals per a l'1-O quan era alcalde de Premià de Mar (Barcelona).



El conseller, que ha entrat al Palau de Justícia on es troba el tribunal acompanyat per la seva dona, també ha estat acompanyat pel president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), David Saldoni, i el secretari del Govern, Víctor Cullell.