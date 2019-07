​El cas INIPRO pendent de la resposta de l’Audiència Pronvincial de Barcelona

Prop de cinc anys va invertir el jutge Joaquin Elías Gadea, en instruir el cas INIPRO mentre va ser magistrat titular del Jutjat d'Instrucció núm. 1 i del Jutjat Degà de Tarragona per acabar dient que veia indicis de delicte. Les defenses dels imputats van anunciar recurs de reforma però la jutgessa del cas els han desestimat en atenció a les conclusions i documentació que avala el dit pel seu predecessor. Ara l'Audiència Nacional com a instància judicial de rang superior té la paraula en un cas que toca de ple al PSC com a presumpte partícip a títol lucratiu.













El cas INIPRO, encara sota secret de sumari, en totes les seves peces a Tarragona i Viladecans dóna així un nou petit pas endavant d'ençà que el 22 d'agost de 2018 es dictés l'Auto que s'acordava la continuació del cas INIPRO . Les defenses dels imputats van presentar recurs de reforma a la que tant el Ministeri Fiscal com l'acusació popular encapçalada per la CUP es van oposar en l'estimació d'ambdós.





La jutgessa del Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Tarragona va desestimar els recursos de reforma presentats per les defenses dels investigats, entre els quals hi ha l'exalcalde i conseller del PSC a l'Ajuntament de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, acusat de vuit delits: prevaricació, malversació, alteració de preus en concurs i subhastes públiques, falsedat documental, frau, suborn, tràfic d'influències i abús en l'exercici de la funció pública; i la consellera del PSC Begoña Floria, acusada de cinc: d'alteració de preus en concurs i subhastes públiques, suborn, tràfic d'influències, malversació i abús en l'exercici de la funció pública.





Cal recordar que el magistrat instructor va considerar al PSC com a partícip a títol lucratiu, determinant l'abast de la seva responsabilitat econòmica a la quantitat desemborsada total per sufragar el contracte amb l'empresa Iniciatives i Programes S.L. (INIPRO), que era de 337.168,97 euros i que va ser pagat a l'empresa amb recursos municipals. Segons l'advocat de la CUP el jutge determina que "l'Ajuntament va encarregar una feina i que no només no es va fer, sinó que es va fer en favor del PSC".





L'Audiència Provincial va desestimar el recurs d'apel·lació presentat per l'advocat de Ballesteros, David Rocamora, per a l'arxivament de la causa, en desembre de 2017 perquè va considerar que no disposava de suficient informació per estimar-lo i que seria precipitat arxivar-ho.





QUI ÉS QUI I QUINS PRESUMPTES DELICTES SELS IMPUTA A TARRAGONA





JOSEP FÈLIX BALLESTEROS: Alcalde de Tarragona des del 2007. Va signar signat 21 d'INIPRO amb fins a 7 advertiments d'illegalitat, entre els anys 2010 i 2012. Sempre ha defensat que és innocent i que ho va fer per no incórrer en un enriquiment injust. Està acusat de vuit delictes: prevaricació, malversació, alteració de preus en concurs i subhastes públiques, falsedat documental, frau, suborn, tràfic d'influències i abús en l'exercici de la funció pública.





BEGOÑA FLORIA: 6a tinenta d'alcalde i consellera de Festes, Cultura i Patrimoni Històric. És portaveu del grup municipal socialista des del 2007 i va ser la responsable de Comunicació, Participació i Societat de la Informació fins al 2011. Se l'acusa de cinc delictes: alteració de preus en concurs i subhastes públiques, suborn, tràfic d'influències, malversació i abús en l'exercici de la funció pública.





GUSTAVO CUADRADO: Excap de gabinet de l'alcalde de Tarragona. Gerent i director executiu de Fundació Tarragona Smart Mediterranean City. En llibertat amb càrrecs i el magistrat destaca que va ser l'intermediari entre l'exgerent d'INIPRO, Ricard Campàs que va morir en 2016 i Antonio Muñoz, exgerent de l'iMSST. El jutge li imputa els delictes d'alteració de preus en concurs i subhastes públiques, prevaricació, malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en l'exercici de la funció pública.





ANTONIO MUÑOZ OLIVARES: Exgerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST). El jutge l'assenyala com la persona "que va dirigir la contractació a les empreses investigades", ja que les hauria convidat a participar en el concurs públic per poder fer els treballs establerts. Les empreses eren INIPRO, Itinere Serveis Educatius i Gallet Consultors Associats SL, Iniciatives i Programes (SL) e Itinere Serveis Educatius. Se l'acusa d'alteració de preus en concurs i subhastes públiques, falsedat documental, suborn, tràfic d'influències i abús en l'exercici de la funció pública.





VICTORIA PELEGRÍN: Exconsellera de Serveis socials a l'Ajuntament de Tarragona. El jutge la investiga perquè com a representant política va aprovar les condicions administratives per tirar endavant el concurs i l'adjudicació dels treballs a l'empresa INIPRO. Està imputada pels delictes d'alteració de preus en concurs i subhastes públiques, falsedat documental, suborn, tràfic d'influències, malversació i abús en l'exercici de la funció pública.





ALEJANDRO CABALLERO: Exmembre de l'executiva local del PSC i exmilitant de la formació. Excoordinador del projecte d'INIPRO. El jutge considera que podria haver estat ell qui decidís el personal que s'havia de contractar. Se l'investiga pels delictes d'alteració de preus en concurs i subhastes públiques, suborn, tràfic d'influències i malversació.





JOSÉ GALLET: Administrador de l'empresa Gallet i consultor. El jutge l'acusa d'alteració de preus en concurs i subhastes públiques, suborn, malversació i tràfic d'influències.





ENRIQUE MANUEL MIRÓ: Administrador d'Itinere Serveis Educatius. Se l'acusa d'estafa, alteració de preus en concursos i subhastes públiques, suborn, tràfic d'influències i malversació.





ARACELI SALTÓ: Funcionària a l'Ajuntament de Tarragona. Responsable de la Gestió Tècnica del Departament de Cultura i de Serveis Socials (IMSST). El jutge l'imputa els delictes de falsedat documental, prevaricació, suborn, malversació i tràfic d'influències.





ENRIQUETA AZNAR: Tècnica de l'Institut Municipal de Serves Socials de Tarragona. Està sent acusada de falsedat documental, prevaricació, suborn, malversació i tràfic d'influències.





També hi ha Maria Cecilia Mangini, Vasile Baltaretu, Judit Cepero, Juan Carlos Lozano i Mario Bulzuri que van ser contractats per INIPRO mentre tenia contracte amb l'Ajuntament de Tarragona. El jutge considera que són persones vinculades al PSC. A tots se'ls investiga pels delictes de suborn, tràfic d'influències i malversació.





QUI ÉS QUI I QUINS PRESSUMPTES DELICTES SELS IMPUTA A VILADECANS





JOAQUÍN GUERRERO: Ex 1r Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Viladecans i ex 1r Secretari del PSC a Viladecans. Acusat de delictes d'alteració de subhastes en concursos públics i tràfic d'influències entre d'altres. Va dimitir afirmant que "amb aquesta decisió tinc l'objectiu de no perjudicar la imatge del PSC Viladecans, així com la de l'acció del Govern municipal".





ENRIQUE MIRÓ: Responsable d'Itinere, una de les filials d'Inipro. Acusat de delictes d'alteració de subhastes en concursos públics i tràfic d'influències.





També van imputar de delictes d'alteració de subhastes en concursos públics i tràfic d'influències a Ricard Campás administrador d'Inipro que va morir a l'octubre de 2016. I és podem trobar amb d'altres investigats una vegada s'obri el secret de sumari, ja que l'epicentre del cas es troba a Viladecans.