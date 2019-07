Tempesta política per la relació de l'imam de Ripoll i el CNI abans dels atemptats de Barcelona

ERC i JxCat volen que el Congrés obri una comissió d'investigació per aclarir la relació de l'imam de Ripoll i cervell dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017, Abdelbaki És Satty, amb el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) . A més, ha demanat, entre altres, la compareixença al Congrés del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, per parlar sobre aquesta qüestió.













Tots dos partits independentistes han registrat aquest dimarts a la cambra baixa aquesta sol·licitud després que el diari 'Público' hagi informat que l'imam de Ripoll va ser confident dels serveis d'intel·ligència espanyols fins al dia dels atemptats terroristes a Catalunya.





Als passadissos del Congrés, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha recordat que en la passada legislatura, també amb el PDeCAT, ja van sol·licitar l'obertura d'aquesta comissió d'investigació però el PP, el PSOE i Ciutadans la van bloquejar acusant-los d'estar buscant un "circ".





SÁNCHEZ, ROBLES I MARLASKA





Ara, davant les informacions publicades que confirmen que va existir aquesta relació de l'imant amb el CNI, tant ERC com JxCat tornen a reclamar que la cambra baixa aclareixi aquest extrem. Amb el mateix objectiu sol·liciten la compareixença no només de Sánchez sinó també del responsable del CNI i dels ministres de Defensa, Margarita Robles, i d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.





La portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha justificat la petició d'obrir aquesta comissió d'investigació davant l ' "extrema gravetat" de les dades que s'han conegut que, al seu parer, exigeixen "llum i taquígrafs" per conèixer tots els detalls que van envoltar als terribles atemptats de 2017.





El portaveu d'En comú, Jaume Asens, també ha mostrat la seva inquietud per unes informacions que, al seu parer, "mereix unes explicacions" a les víctimes dels atemptats i la ciutadania en general. "Si aquesta informació és certa, s'havia ocultat fins ara i tenim dret a saber per què es va fer", ha indicat.





"De ser cert, seria d'una gravetat enorme", ha afegit, per la seva banda, la seva companya de grup i portaveu de Galícia en comú, Yolanda Díaz, que ha comentat que estudiaran "amb rigor" el que ha passat per decidir quines accions polítiques prendre. També el portaveu parlamentari del PNB, Aitor Esteban, ha apuntat que, sense haver llegit la informació publicada, seria un "error" que es confirmés aquesta relació entre l'imant i CNI.





"AFEBLIR" A LES FORCES DE SEGURETAT





La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, del seu costat, ha recordat que el seu partit ja va demanar en la passada legislatura explicacions sobre aquesta qüestió i que va reclamar sense èxit una comissió d'investigació al marge de la sol·licitada pels independentistes catalans.





En tot cas, i davant la nova sol·licitud registrada per ERC i JxCat, Arrimadas els ha acusat de plantejar que el Congrés investigui aquesta relació entre l'imant i el CNI no per veure què va funcionar malament sinó per "debilitar" a les Forces i Cossos de seguretat de l'Estat ia totes les institucions espanyoles.