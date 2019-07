Científics descobreixen nova ruta terapèutica per tractar l'Alzheimer

Un grup de científics ha descobert una nova via terapèutica per al tractament de la malaltia d'Alzheimer, que segons els investigadors crea "alguna esperança" per aturar el desenvolupament de la malaltia en etapes primerenques.





El projecte, els resultats han estat publicats a la revista 'Nature Neuroscience', va ser desenvolupat en el Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa, de la Universitat Autònoma de Madrid, i va ser finançat per la Fundació Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.





Les investigadores Paola Bovolenta i Pilar Esteve van demostrar que en els pacients d'Alzheimer, els nivells de u na proteïna anomenada SFRP1 eren "anormalment alts" i continuaven augmentant a mesura que avançava la malaltia.





Els experiments realitzats van mostrar que quan la funció d'aquesta proteïna s'inactiva, la progressió de la malaltia disminueix.













La investigadora italiana Paola Bovolenta explica que els nivells d'aquesta proteïna són molt alts en aquests pacients i que la neutralització de les seves funcions pot ser determinant per aturar la progressió de la malaltia.





Paola Bovolenta insisteix que els experiments i proves es van realitzar en rates, però hi ha "moltes esperances" que en el futur siguin aplicables a pacients amb Alzheimer, subratllant, però, que el camí cap a la pràctica clínica segueix sent "molt llarg" .





"Els experiments i proves que hem realitzat amb ratolins no sempre funcionen de la mateixa manera en humans, però tenim una molt bona base", destaca la investigadora.





El Alzheimer es caracteritza per la pèrdua progressiva i irreversible de les capacitats cognitives dels pacients i el seu tractament, segons els científics que van liderar la investigació, necessita un enfocament alternatiu a l'actual.





En tenir un origen basat en diversos factors, els nous enfocaments han de ser actuar en més d'un dels processos que s'alteren patològicament en la malaltia, adverteix la investigadora.





"La proteïna SFRP1 és precisament un d'aquests factors que actuen en múltiples processos relacionats amb l'Alzheimer", destaca.





D'altra banda, Pilar Esteve afirma que els resultats de la investigació "representen una innovació en la lluita contra la malaltia d'Alzheimer", i insisteix que els experiments van demostrar que la neutralització d'aquesta proteïna "pot ser una alternativa molt interessant" per aturar la progressió de la malaltia.





"Creiem que mesurar els nivells d'aquesta proteïna en el líquid cefaloraquidi o sèrum podria esdevenir un marcador diagnòstic útil en el futur", assenyala la investigadora.





Les investigacions han demostrat que la proteïna augmenta significativament en el cervell i en el líquid cefaloraquidi dels pacients, utilitzant mostres de líquid de pacients amb la malaltia, des de la fase inicial fins a etapes més avançades, i també es van utilitzar mostres de teixit cerebral de persones mortes.





L'augment d'aquesta proteïna en rates va demostrar un canvi en les neurones i també que la neutralització de les seves funcions prevé la pèrdua de memòria i el dèficit cognitiu.





El següent pas previst pels investigadors és realitzar un estudi per analitzar si els nivells d'aquesta proteïna en la sang poden ser utilitzats per prevenir la malaltia abans que apareguin els primers símptomes i així fer un diagnòstic precoç.