La campanya "Peixos de plàstic" d'Agbar aconsegueix tres guardons en els Premis Impacte 2019

En la sisena edició dels Premis Impacte de 2019 es van inscriure 136 campanyes. El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya busca cada any donar un reconeixement destacat a agències, marques i empreses anunciants. I en aquest 2019 per sobre de totes ha destacat la campanya mediambiental "Peixos de plàstic" de l'agència Piece of Cake per al client Agbar en el Dia de l'Aigua que s'ha endut tres en diferents categories i que va obtenir més de 100 Milions de visualitzacions .













Però també s'han lliurat els premis en Innovació, comercial, craft, branded content, social, estratègia de comunicació, mobile i health.





El jurat que ha decidit els guanyadors estava compost per Eva Conesa, directora creativa de Twoelf, Montse Blanco, directora de publicitat i imatge corporativa de La Caixa, Miquel Campmany, responsable de Comunicació al consumidor de Nestlé, Marta Coll, directora general d'Havas Media Barcelona, Raúl Gassol, soci director de Arey Outalingtome, Marc Lite, director d'estategia de WeareFirma, Marc Luengo, Ceo de Adman Media, Helena Marzo, directora creativa independent, Carles Ortet, soci director de Zoopa, Elisabeth Sabté, directora creativa de de BeAgency, Mònica Sáez, directora comercial de la divisió farmàcia de Ediciones Mayo, Cristina Salvador, sòcia directora de Both, Roser Tiana, presidenta de Interprofit i Jordi Vilagut, fundador de Think Jazz.





























Les agències creadores de les últimes campanyes de Zara i Kit Kat també han obtingut sengles reconeixements a la innovació i impacte. En aquest sentit els valors de Zara compromesos amb les "dones reals" i la orginalitat d'un scape room on line de Kit Kat han captivat a un jurat que l'ha tingut difícil a l'hora de prendre les seves decisions fent prevaler la creativitat per sobre de tot.





Des del Col·legi, la seva degana, ha manifestat la seva intenció de "fer que Catalunya recuperi la seva capacitat d'atracció del talent en el sector". Lluís Aragonès com a vicepresident de la Generalitat ha estat l'encarregat de lliurar el Premi d'Honor que en aquesta ocasió ha recaigut en l'empresa MEDIAPRO coincidint amb el seu 25è aniversari davant d'un auditori el del Museu del Disseny de Barcelona ple de gom a gom de personalitats de totes les agències del sector.