Un nou algoritme d'Intel·ligència Artificial resol el cub de Rubik en una fracció de segon

Investigadors han desenvolupat un algoritme d'Intel·ligència Artificial (IA) que pot resoldre un cub de Rubik en una fracció de segon, segons un estudi publicat a la revista 'Nature Machine Intelligence'.





El sistema, conegut com DeepCubeA, utilitza una forma d'aprenentatge automàtic que s'ensenya a si mateix a jugar per desxifrar el trencaclosques sense ser entrenat específicament pels humans.





"La intel·ligència artificial pot derrotar als millors escaquistes humans del món i als jugadors de Go, però alguns dels trencaclosques més difícils, com el Cub de Rubik, no havien estat resolts per ordinadors, pel que pensem que estaven oberts als enfocaments d'intel·ligència artificial ", diu Pierre Baldi, un dels desenvolupadors de l'algoritme i científic informàtic de la Universitat de Califòrnia, Irvine.









Segons Baldi, l'últim desenvolupament podria anunciar una nova generació de sistemes d'aprenentatge profund d'IA que són més avançats que els utilitzats en aplicacions comercials com Siri i Alexa.





"Aquests sistemes no són realment intel·ligents; són fràgils i es poden trencar o enganyar fàcilment", sosté Baldi. "Com podem crear una IA avançada que sigui més intel·ligent, més robusta i capaç de raonar, comprendre i planificar? Aquest treball és un pas cap a aquesta gran fita".





"La solució al Cub de Rubik implica un pensament més simbòlic, matemàtic i abstracte, de manera que una màquina d'aprenentatge profund que pot desxifrar un trencaclosques d'aquest tipus està cada vegada més a prop de convertir-se en un sistema que pot pensar, raonar, planificar i prendre decisions ", assegura.





Resoldre un cub de Rubik no és tasca fàcil. De fet, una galleda normal de 3x3 conté més de 43 quintillons de possibles moviments per completar el trencaclosques, on tots els costats mostren el mateix color.









No obstant això, DeepCubeA "va resoldre el 100% de totes les configuracions de prova", segons l'estudi. A més, va trobar la ruta més curta cap a la meta en al voltant del 60 per cent dels seus intents.





"La nostra IA realitza uns 20 moviments, la major part del temps resolent en el nombre mínim de passos", diu Baldi. "Just aquí, pots veure que l'estratègia és diferent, així que la meva millor suposició és que la forma de raonament de la IA és completament diferent a la d'un humà."





En l'actualitat, això vol dir que l'algoritme està aproximadament a l'una amb el registre humà actual per al menor nombre de moviments per completar un cub de Rubik. No obstant això, la IA és més ràpida que l'humà més ràpid, Feliks Zemdegs, que va resoldre el trencaclosques en un temps rècord de 4,22 segons en 2018.









El Cub de Rubik és el joc de trencaclosques més venut del món, amb més de 400 milions d'unitats comprades a tot el món, segons una estimació de la pàgina web oficial. Va ser inventat el 1974 per l'arquitecte hongarès Ernő Rubik.