Colau estudiarà implantar un peatge per als cotxes més contaminants

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha sostingut aquest dimecres que s'hauran d'estudiar mesures addicionals a les restriccions als vehicles més contaminants en funció de la seva efectivitat, entre les que ha plantejat un peatge a la ciutat, com proposen entitats.





Ada Colau





Els vehicles més contaminants --els que no disposen d'etiqueta de la DGT-- no podran circular a partir del gener del 2020, i s'haurà d'analitzar si la reducció de la contaminació és suficient als sis mesos: "Potser no serà suficient , i efectivament hem d'estudiar altres mesures, com el peatge ", ha dit en una entrevista de TV3.





La del peatge és una de les propostes que l'Ajuntament té sobre la taula si la reducció de la contaminació no es considera suficient amb les restriccions als vehicles més contaminants, que es complementarà amb altres mesures que ja es promouen, com la millora del transport públic, la creació de 'superilles' i el foment de la bicicleta, ha assenyalat.



Ha recordat que la millora de la qualitat de l'aire requereix la col·laboració de la resta d'administracions, també en àmbits com el d'infraestructures com el Port i l'Aeroport Barcelona-el Prat, que creu que no poden plantejar ampliacions indefinidament i s'ha de començar a " introduir el concepte de límit ".





Colau creu que la ciutadania demana mesures en aquest sentit i ha advertit que al seu equip no li "tremolarà el pols" per impulsar-les malgrat l'oposició d'alguns 'lobbies', de manera que confrontaran interessos si és necessari, ja que està en joc la salut de la ciutadania, ha avisat.