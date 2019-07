El Constitucional tomba la reprovació del Rei aprovada pel Parlament

El Ple del Tribunal Constitucional ha acordat aquest dimecres 17 de juliol pel unanimitat declarar inconstitucional i nul·la part de la reprovació del Rei aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes d'octubre.













Concretament, s'anul·len les lletres c) id) de l'apartat 15 de l'epígraf II de la Resolució aprovada per la cambra autonòmica , en la qual es retreia al Cap de l'Estat el seu discurs després del referèndum d'independència l'1 d'octubre de 2017.





El recurs del Govern de Pedro Sánchez es va presentar contra dos epígrafs concrets de la resolució aprovada pel Parlament l'11 d'octubre de 2018, que són els que ara es consideren nuls. Un d'ells assenyala expressament que el Parlament, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals "rebutja i condemna el posicionament del Rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència pels cossos policials l'1 d'octubre de 2017 ".





El segon punt impugnat pel Govern per inconstitucional reafirmava el compromís de la Cambra legislativa regional "amb els valors republicans i apostava per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia".





(ESTEM AMPLIANT INFORMACIÓ)