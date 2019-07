Carmen Artigas: "Totes les companyies s'han convertit en companyies de dades"

La nova edició del dinar-debat de l'Observatori Colom organitzat per PeopleMatters i patrocinat per Naturgy va tenir lloc, en aquesta ocasió, al Reial Club de Polo de Barcelona i va comptar amb la ponència de Carme Artigas, empresària i experta en Big Data i Intel·ligència Artificial , ambaixadora WIDS Madrid de la Universitat de Stanford.









Carme Artigas / Observatori Colom









Xavier Gangonells va ser l'encarregat de presentar a Carmen Artigas com a director general de l'Associació Espanyola de Directius ( AED ). Associació que compta amb més de 2.000 socis i té com a objectius principals impulsar la funció directiva, contribuir al desenvolupament personal i professional dels seus membres i promoure el diàleg entorn de totes les temàtiques relacionades amb la gestió empresarial.





PeopleMatters, l'empresa organitzadora, està especialitzada en serveis professionals de consultoria de Gestió de Persones i en formen part alguns dels més reconeguts professionals de la consultoria de Capital Humà compromesos amb el rigor, la superació d'expectatives i la creació de valor actual i futur a través de les persones.





Gangonells va afirmar de la ponent de l'acte "és una dona pionera, una persona avançada al seu temps, que ha estat capaç d'anticipar tendències i des de fa moltíssim temps. Tan pionera va ser que va haver de crear una Academy per formar les persones que havien de treballar amb ella en la primera empresa de gestió de dades que va crear. Artigas és una de les 30 persones més influents en el món en l'economia de dades i és l'única espanyola que està en aquest rànquing "





ELS TRES CANVIS TECNOLÒGICS QUE CANVIARÀN EL MÓN





Artigas en la seva intervenció a l'Observatori Colom va desgranar per als presents els tres canvis que més incidiràn en la manera de pensar les empreses.





En aquest sentit va parlar que el "accés a la banda ampla serà del 100% en 2045 i significarà que en tot el món es tindrà accés al coneixement, tenint al voltant de 300 milions de persones més connectades, consumint, aprenent, creant i generant talent ".





També va parlar de "la importància de l'evolució del processament i l'emmagatzematge de dades que actualment gairebé es produeix a cost zero i que potencia que la computació massiva sigui també a baix cost. I si fins ara la interacció digital generava tantes dades que no existia manera de capturar-ni de processar-ni d'analitzar-los ni treure'ls cap benefici, gràcies a aquestes tres innovacions que han ocorregut al mateix temps ara sí que és possible fer-ho. I el Big Data és exactament això la capacitat de poder integrar les dades de les interaccions digitals, capturar-los, emmagatzemar-los, processar-los i analitzar-los ".









Dinar Observatori Colom / OC





I encara hi ha més perquè, segons Carmen Artigas, "el 60% de les dades generades en els últims anys no procedeixen de les interaccions de les persones, sinó de les interaccions de les coses amb internet o de les coses entre si, el que es crida l'internet de les coses. És a dir, en el futur, tot el creixement de dades vindrà per l'internet de les coses a través de la col·locació de sensors ". De fet Artigas va vaticinar que "més aviat que tard hi haurà el Facebook de les coses que es comunicaràn entre si i interaccionaràn deixant un rastre digital que adaptat al món industrial és el s'anomena l'Internet of Things"





LA IMPORTÀNCIA DEL DESCOBRIMENT DE PATRONS





De fet gràcies al Big Data i aquests tres avenços tecnològics, ha afirmat Artigas "es podran detectar patrons de comportament i microsegmentarlos per respondre a demandes que no sabien que existien, i per tant, es podran personalitzar els productes i els serveis". De fet per a ella l'important del "Big Data és la personalització de productes i serveis".





Per Artigas de la mà del Big Data es "generaran noves fonts de negocis, es produiran una nova eficiència operativa - manera d'optimitzar processos- i es podrà predir i prevenir els riscos a les empreses en temps real, reconvertint l'actual comportament reactiu en proactiu per resoldre els problemes abans ".





En aquests moments per Artigas "Google és l'empresa que té el major monopoli mundial perquè és la companyia que té més dades que ningú al món i gràcies al seu projecte de Dig Learning - una xarxa neuronal basada en Intel·ligència Artificial (IA) - té un ordinador que aprèn, creat per científics britànics, als que va comprar aquest descobriment per 50 milions de dòlars ".





UN MÓN DOMINAT PER LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL





"Anem cap a un món dominat per la IA que controlarà millor el reconeixement d'imatge, de veu i interpretació de textos. Viurem en un món on tot el que es pugui robotitzar es va a robotitzar i tot el que l'ésser humà pugui decidir en menys de dos minuts ho va a fer amb un algoritme d'intel·ligència artificial "afirma Artigas.





L'impacte a nivell empresarial és immediat, "ja que, les empreses competiran amb tots els gegants mundials, es donarà la hiper-competència, deguda a la disrupció tecnologia. En aquesta segona fase les companyies de serveis es convertiran en companyies de dades i en la tercera fase les companyies de dades hauran de trobar la manera de connectar amb el món físic. Perquè la diferència entre el físic, el digital i les dades ha desaparegut. S'haurà batallar per convertir els productes i serveis en intel·ligents "i aquí estarà la clau per a aquesta visionària espanyola.





Així, "en les empreses del futur es lliuraran principalment tres batalles importants: la batalla de l'atenció, per l'experiència de l'usuari i la més important la batalla per la confiança, on les empreses s'hauran d'esforçar en el lideratge i apostar pel seu propi talent ".





LES HABILITATS DELS TREBALLADORS DEL FUTUR





Carmen Fernández, directora de Talent directiu i Cultura Naturgy va ser l'encarregada de moderar el torn preguntes de l'Observatori Colom a la ponent, Carmen Artigas. I és que des Naturgy patrocinadora del debat es reconeix que la forma en què l'empresa canvia o es modifica és clau per a la consecució d'objectius i la innovació i el desenvolupament d'una cultura innovadora pròpia permeten una major capacitat d'anticipació i resposta als canvis i evolució de l'entorn.





Alfonso Jiménez (PeopleMatters). Carmen Artigas. Carmen Fernández (Naturgy). Xavier Gangonells (AED)





Preguntada per com seran els treballadors del futur i que formació haurien de tenir, Artigas en la seva intervenció no va donar importància a unes carreres sobre altres en relació al treball del futur però sí a les habilitats que aquests treballadors han de tenir: "flexibilitat, innovació, empatia i capacitat social ", en aquest sentit, ha afirmat que" totes les competències tecnològiques les aprendrem perquè ens veurem abocats a això ", però hem de centrar els nostres esforços en les noves generacions perquè" mantinguin un esperit crític i ètic en el desenvolupament i els límits de la Intel·ligència Artificial, que segur la nostra generació porta de sèrie, perquè venim del món analògic, no com ells que ja neixen digitals i veuen el món completament diferent a nosaltres ".